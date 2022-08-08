快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／今天父親節！爸爸到東勢林場門票半價優惠 用餐打折

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是父親節，爸爸到東勢林場入場門票優惠價125元，原價250元。圖／東勢林場提供
今天是父親節，爸爸到東勢林場入場門票優惠價125元，原價250元。圖／東勢林場提供

今天是父親節東勢林場遊樂區推優惠，父親節當天到場，爸爸本人門票125元，同行家人可享門票優惠價200元，原價250元，還有用餐優惠。

東勢林場遊樂區為體恤辛勞的爸爸，父親節今天優惠父親入場門票125元，同行家人門票優惠價200元，陪爸爸到園區內的「森林咖啡屋」用餐，套餐一律7折優待。

除了父親節的優惠，另推出8月的早鳥票優惠，自即日起至8月31日止，每日上午10點前入場，門票優惠200元，今天早上已有許多爸爸帶著全家人入園玩。

目前是東勢林場遊樂區生機盎然季節，園區內可見翩翩飛舞的蝴蝶，蟬聲不絕，山坡五彩繽紛的各色花草，如野百合、紅蝴蝶、紫薇、薑荷花、阿勃勒等，走完森林浴場步道後還能到「濯足園」享受溫泉泡腳。

今天是父親節，爸爸到東勢林場入場門票優惠價125元，原價250元。圖／東勢林場提供
今天是父親節，爸爸到東勢林場入場門票優惠價125元，原價250元。圖／東勢林場提供

父親節 東勢林場 野百合

延伸閱讀

中職／林智勝收到父親節大禮PS5 感謝女兒捐錢給老爸

江啟臣買蛋糕送爸爸逢兩岸緊張 這個父親節五味雜陳

另類歡度父親節 台南市做工行善團修屋做公益

明天父親節 林智堅：忙得沒聚餐 會打電話給爸爸、岳父

相關新聞

2022文博會在高雄！橫跨兩大場館 周邊美食更是不能少

從高雄流行音樂中心逛到高雄展覽館，美食清單絕對讓你吃得飽飽飽！

中元補貨最後衝刺！家樂福推10至11日全通路9折限時購

家樂福中元最後補貨衝刺！8/10~8/11全通路9折限時購，會員下載APP普度輪盤天天玩，總金額一百萬元天天送。疫情趨緩...

阿里山藝文大解放 「森，2488」品牌概念館參觀免預約

林務局嘉義林區管理處在阿里山轉運站3樓，打造「森，2488」品牌概念館，開創第一個森林品牌，3月開幕受熱烈迴響，原採平日...

愛馬仕全新餐瓷系列 亮眼黃白配勾勒溫暖陽光

愛馬仕（Hermès）日前推出了全新餐瓷Soleil d'Hermès系列，乘著夏日的陽光，本季主打黃色所散發的溫暖光芒...

亞洲唯一、全台首屆Red Bull飛行日 9月18日台中港登場

2022年亞洲唯一、全台首屆Red Bull飛行日，將於9月18日在台中港登場。這項地表最熱血的創意飛行大賽，將集結數十...

月餅1顆938元！9間「千元中秋禮盒」燕窩、魚子醬入餡

中秋節是許多人饋贈禮盒、傳達心意的傳統佳節，其中不乏「千元級」的禮盒組合，豪華感十足。例如魚子醬品牌「Royal Cav...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。