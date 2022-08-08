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影／今天父親節！爸爸到東勢林場門票半價優惠 用餐打折
今天是父親節，東勢林場遊樂區推優惠，父親節當天到場，爸爸本人門票125元，同行家人可享門票優惠價200元，原價250元，還有用餐優惠。
東勢林場遊樂區為體恤辛勞的爸爸，父親節今天優惠父親入場門票125元，同行家人門票優惠價200元，陪爸爸到園區內的「森林咖啡屋」用餐，套餐一律7折優待。
除了父親節的優惠，另推出8月的早鳥票優惠，自即日起至8月31日止，每日上午10點前入場，門票優惠200元，今天早上已有許多爸爸帶著全家人入園玩。
目前是東勢林場遊樂區生機盎然季節，園區內可見翩翩飛舞的蝴蝶，蟬聲不絕，山坡五彩繽紛的各色花草，如野百合、紅蝴蝶、紫薇、薑荷花、阿勃勒等，走完森林浴場步道後還能到「濯足園」享受溫泉泡腳。
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