遠東百貨齊串聯韓風狂掃全台 遠百竹北韓國展首登場

疫情之下苦無機會出國，遠東百貨舉辦「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動，其中遠百竹北「韓流魅力盡在遠百」韓國展即日起至8月16日在7樓客家古厝盛大開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，帶領消費者感受經典「真」韓味。

「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動第一波即日起至8月16日由遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心搶先開跑；第二波8月19日至8月30日由台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百接棒，讓熱度持續延燒。最後一波9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮讓韓風吹向全台。

遠東百貨更落實社會公益，遠百竹北與新竹縣社會處社會救助及社工科合作，由遠東百貨總經理徐雪芳捐贈100組好客隨身瓶給新竹縣社會處處長李國祿。李國祿處長表示，新竹縣社會處會將物資給予新竹縣5大社福中心，據點分別在竹北、竹東、竹東、新湖、橫山，由各中心將物資分配到新竹縣13鄉鎮市，包括尖石、五峰等山區，透過企業與縣府單位的合作，將物資提供給需要服務的弱勢家庭。遠東百貨更帶動企業以行動力挺公益，希望拋磚引玉，將影響力繼續擴增。韓華國際股份有限公司同樣響應公益，由社長李秉權捐贈韓國食品給急難救助家庭。

遠百竹北首度舉辦「韓流魅力盡在遠百」展售活動就要一鳴驚人，遠百竹北店長徐為興表示，這次韓國展引進超過百項韓國人氣商品，因新竹地區家庭客眾多，韓國展特別推出最受歡迎的庶民美食辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲等經典料理，並提供多樣款式的韓系湯品、頂級美味蔘雞湯，輕鬆升級餐桌佳餚，展現韓式新食力。

活動期間憑HAPPY GO卡在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE-蒟蒻果凍飲，消費滿1,800元以上即贈海苔酥，數量有限、送完為止；單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。