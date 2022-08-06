黑熊吃剉冰、猩猩啃冰棒！六福村搭國旅補助門票299元

熱浪一波波，六福村主題遊樂園為消暑，每天推出3場「轟炸水派對」邀請民眾打水戰，園區最新、超夢幻的水果冰棒，以及可蒐集公仔的「六福酷星冰」雪糕，暑假以來已熱銷上萬支，成為新的必吃夯品，都是消暑熱區。

不只遊客要消暑，園區內動物們也啟動抗暑大作戰，由專業動物管理團隊親手調配製作，國寶級台灣黑熊狂吃水果剉冰、紅毛大猩猩猛啃果泥冰棒，大享吃冰品的樂趣。

以野生動物園起家的六福村，動物管理團隊在炎夏為動物們設計的冰品大餐，包括將西瓜、鳳梨、蘋果、紅蘿蔔製成冷凍冰球，放入西瓜皮或鳳梨皮冰盅，水果剉冰端上桌，好吃到讓台灣黑熊連碗都端起來啃。還有將鳳梨打碎，插入木棍後凍成果泥冰棒，紅毛大猩猩很方便地拿著大口吃；狐獴一口一口舔著的冰球，則是將紅蘿蔔切丁，加上高蛋白的麵包蟲，混入水中冷凍成的圓球，光看動物們吃冰的超萌模樣，就覺得超涼爽。

此外，平日來六福村消暑，搭配悠遊國旅補助，享3折購票優惠，299元即可入園，國旅補助預算有限，用完為止。

如果只玩一天不過癮，關西六福莊推出8月限定避暑遊樂企劃，即日起至8月31日周一至周四，雙人入住「莊友分享日住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐、六福村水陸聯票手環，再贈酷星冰雪糕，還有機會欣賞到超卡哇伊福豚家族泰奶浴，雙人價7,500元+10%，搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價最高現折1,300元。