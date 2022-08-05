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Pinkoi嚴選7+1款「豪華中秋烤肉組」！在家烤出儀式感

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
香草豬中秋烤肉組合，83折特價1,350元。圖／Pinkoi提供
香草豬中秋烤肉組合，83折特價1,350元。圖／Pinkoi提供

中秋佳節儀式感不可少，除了賞月吃月餅，烤肉更是重頭戲。Pinkoi「2022中秋賞」搶先公布7＋1款豪華中秋烤肉組，不僅有多款新鮮肉品超值組，還有獨家「威士忌風味牛排」、「正宗泰味燒烤組」，以及專為蔬食族設計的「植物肉燒烤趴組」。即日起至8月11日使用Pinkoi App購物，結帳輸入優惠序號「@summer08」，消費金額滿1,600元即享早鳥獨享100元現金折抵優惠。

Pinkoi與LINE FRIENDS攜手推出中秋限定熊大爆米花禮盒，獨家販售中秋限定款「蜜熊大收納盒」，集結超療癒蜜熊大造型收納盒與「現採麻豆柚子佐胡椒醬」、「花生捲冰淇淋佐香菜」、「團圓月餅佐黃金流沙醬」等3款全新風味爆米花，售價1,200元。8月18日前購買「蜜熊大－中秋爆米花禮盒」，單筆訂單消費金額滿1,300元即享免運費優惠，再送Pinkoi LINE FRIENDS特別版鑰匙圈一只。

Pinkoi嚴選湯瑪仕肉舖 X 金車噶瑪蘭聯名「噶噶補肉派對組」，獨家研發噶瑪蘭威士忌牛排，搭配口味道地的日式醬漬梅花豚、帶有微微酒香的酒釀味噌梅花豚燒肉片，以及極品鮮蝦豚肉串捲、盤克夏黑豚骰子豬排等，在家也能感受身在日本當地居酒屋的微醺放鬆時光。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾榮獲《曼谷米其林指南》餐盤推薦的餐廳「bean」所推出的「泰baan街邊燒烤組」，集結老饕最愛牛橫隔膜、軟嫩多汁國產梅花豬與中里肌、香料醃漬國產雞腿丁，搭配主廚獨門特調3種baan醃醬，享受酸甜微辣清爽感。

品牌「食下有約」結合創新烹飪技術推出「豪華饗宴燒肉組」，集結10款燒烤菜色，從烤肉必備的骰子牛、里肌豬排、香蒜蝦、椒麻棒棒腿、起司松阪豬等，搭配特色醃料低溫醃製，鎖住肉質的原始美味。

特選台灣頂級豬肉品牌「香草豬」的熱銷中秋烤肉組合，以主打少油少鹽低負擔的獨家配方醃漬調味，搭配原味嫩豬排、義式嫩豬排、德式香腸、培根等豐富肉品，輕鬆加熱、翻烤就能快速上桌。

由肉品批發第三代所創立的品牌「初喜肉屋」，選用台灣冠軍牧場－暉煌牧場的優質豬肉，肉質穩定、肥瘦比例佳，帶來豪華的「嚴選國產綜合燒肉組」，除了梅花燒肉片、雪花松板豬之外，更有雞腿排與深海草蝦，一次享有海陸雙重美味。

「蘭揚食品」全新推出的「優質肉燒烤趴」，將植物肉製成薑燒輕肉片、黑胡椒猴頭菇排、燒烤牛五花等蔬食新美味，不僅健康無負擔，更打造Q彈鮮嫩新口感。

家傳五代且擁有40年鰻魚養殖經驗的品牌「生生饅魚」，以天然、新鮮為宗旨，選用肉質最細緻的正宗白鰻，無土腥味、肉質綿密扎實，再搭配特調醬汁，經過反覆淋醬烘烤，帶來完美的紅燒色，推出「豪華綜合家庭組」，享受蒲燒鰻的肥美肉質。

Pinkoi「2022中秋賞」即日起至9月12日登場，8月11日前使用Pinkoi App購物，結帳時輸入優惠序號「@summer08」，消費滿1,600元即享100元現金折抵優惠，每帳號限使用一次；8月10日至8月21日購買Pinkoi精選台灣、港澳地區美食品牌即享免運費優惠；8月22日至9月4日購買Pinkoi美食商品單筆消費滿1,400元即享新台幣80元運費折抵優惠 ，每帳號限使用一次。

蘭揚食品優植肉燒烤趴，售價1,299元。圖／Pinkoi提供
蘭揚食品優植肉燒烤趴，售價1,299元。圖／Pinkoi提供
湯瑪仕肉舖噶噶補肉派對組，74折特價1,299元。圖／Pinkoi提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
湯瑪仕肉舖噶噶補肉派對組，74折特價1,299元。圖／Pinkoi提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
初喜肉屋嚴選國產綜合燒肉組，售價1,588元。圖／Pinkoi提供
初喜肉屋嚴選國產綜合燒肉組，售價1,588元。圖／Pinkoi提供
食下有約豪華饗宴燒肉組，售價1,999元。圖／Pinkoi提供
食下有約豪華饗宴燒肉組，售價1,999元。圖／Pinkoi提供
蜜熊大－中秋爆米花禮盒Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition，售價1,200元。圖／Pinkoi提供
蜜熊大－中秋爆米花禮盒Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition，售價1,200元。圖／Pinkoi提供
TASTE by MMHG泰baan街邊燒烤組，售價1,380元。圖／Pinkoi提供
TASTE by MMHG泰baan街邊燒烤組，售價1,380元。圖／Pinkoi提供
生生鰻魚豪華綜合家庭組，售價3,990。圖／Pinkoi提供
生生鰻魚豪華綜合家庭組，售價3,990。圖／Pinkoi提供

中秋 品牌 烤肉

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