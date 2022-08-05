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跨界4品牌！森/CASA以職人手作 推中秋限量盒
今年中秋，有一場4大職人手作品牌的跨界，誠意十足。禮盒中納入了開化堂 的「黃銅手工三角盤」，Perfe'dough手作的「柚香甜甜圈」，還有50嵐精選「黃金烏龍」，以及森/CASA的「桐木木盒」。因為手作，必須限量，總計80組，即日起開放預購。
邁入第17年，森/CASA與開化堂的一年之約，加入Perfe'dough及50嵐，以各式職人手作，細膩繪出置身山麓，抬頭凝望月露映在山稜一刻的美好。
第17年的京都問候，響起了開化堂細敲茶筒的聲音。職人以醇厚黃銅，帶出月光色澤；並將三邊圓角，繪入柔潤山形；用敲擊印記，落下記憶中閃動的光芒。時光流轉，由淡金化為赭色，傳遞出日日變化的溫暖。
Perfe’dough也揉出一球球Ｑ彈麵衣熟成，再列隊降落鍋爐中，滾動化為可口甜甜圈。此次以日本糖漬柚子皮融入麵糰，帶出涼爽的清新秋香。點點罌粟籽穿梭，封存細微的堅果味及喀滋喀滋的有趣口感。最後，糖粉灑落，瞬間品出怦然心動的微甜。
專精日常茶近三十年的50嵐，也為森/CASA挑選最適合柚香甜點的茶品「黃金烏龍」。以台灣南投松柏嶺的四季春為基礎，以烏龍茶製程與比賽茶的高標準規格，專業細膩焙製而成。中焙火保留了山林果香的輕透風味，簡單沖出琥珀般的月色。
森/CASA．月麓中秋限量盒，每組3,600元，即日起可透過森/CASA門市、森初藝廊、官方Facebook & Instagram預購。
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