快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨界4品牌！森/CASA以職人手作 推中秋限量盒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Perfe’dough的柚香甜甜圈。圖／森/CASA提供
Perfe’dough的柚香甜甜圈。圖／森/CASA提供

今年中秋，有一場4大職人手作品牌的跨界，誠意十足。禮盒中納入了開化堂 的「黃銅手工三角盤」，Perfe'dough手作的「柚香甜甜圈」，還有50嵐精選「黃金烏龍」，以及森/CASA的「桐木木盒」。因為手作，必須限量，總計80組，即日起開放預購。

邁入第17年，森/CASA與開化堂的一年之約，加入Perfe'dough及50嵐，以各式職人手作，細膩繪出置身山麓，抬頭凝望月露映在山稜一刻的美好。

第17年的京都問候，響起了開化堂細敲茶筒的聲音。職人以醇厚黃銅，帶出月光色澤；並將三邊圓角，繪入柔潤山形；用敲擊印記，落下記憶中閃動的光芒。時光流轉，由淡金化為赭色，傳遞出日日變化的溫暖。

Perfe’dough也揉出一球球Ｑ彈麵衣熟成，再列隊降落鍋爐中，滾動化為可口甜甜圈。此次以日本糖漬柚子皮融入麵糰，帶出涼爽的清新秋香。點點罌粟籽穿梭，封存細微的堅果味及喀滋喀滋的有趣口感。最後，糖粉灑落，瞬間品出怦然心動的微甜。

專精日常茶近三十年的50嵐，也為森/CASA挑選最適合柚香甜點的茶品「黃金烏龍」。以台灣南投松柏嶺的四季春為基礎，以烏龍茶製程與比賽茶的高標準規格，專業細膩焙製而成。中焙火保留了山林果香的輕透風味，簡單沖出琥珀般的月色。

森/CASA．月麓中秋限量盒，每組3,600元，即日起可透過森/CASA門市、森初藝廊、官方Facebook & Instagram預購。

50嵐精選黃金烏龍。 圖／森/CASA提供
50嵐精選黃金烏龍。 圖／森/CASA提供
森/CASA X 開化堂 Kaikado X Perfe'dough X 50嵐聯名禮盒，限量登場。圖／森/CASA提供
森/CASA X 開化堂 Kaikado X Perfe'dough X 50嵐聯名禮盒，限量登場。圖／森/CASA提供
森/CASA X 開化堂 Kaikado X Perfe'dough X 50嵐聯名禮盒，限量登場。圖／森/CASA提供
森/CASA X 開化堂 Kaikado X Perfe'dough X 50嵐聯名禮盒，限量登場。圖／森/CASA提供
開化堂Kaikado的手敲黃銅三角盤。 圖／森/CASA提供
開化堂Kaikado的手敲黃銅三角盤。 圖／森/CASA提供

中秋 甜點

延伸閱讀

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

白露、中秋只隔3天 雲林文旦農月中開採：銷售是挑戰！

葉怡蘭打造台味3.0！台灣本產水果酥PEKOE中秋上市

新光三越中秋華麗陣容「4位米其林主廚、5大日本伴手禮首登台」助陣

相關新聞

土耳其卡帕多奇亞 上天下地 探末日絕景

1985年被登錄於世界遺產的卡帕多奇亞（kapadokya），在旅人的腦海裡，少不了上百顆熱氣球在空中繽紛翱翔的美景，造...

林聰明砂鍋魚頭賣破500碗 2022台灣美食展首日人氣夯

「2022台灣美食展」今(8/5)上午盛大開展，首日人氣滿檔，阿芳老師、馬可老師、孫榮、許創龍、譚敦慈、簡天才等名廚名人...

楓糖聖代也來了！「楓糖男孩」首家正櫃落腳信義A8

曾經連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，2021年9月首度以快閃形式...

Pinkoi嚴選7+1款「豪華中秋烤肉組」！在家烤出儀式感

中秋佳節儀式感不可少，除了賞月吃月餅，烤肉更是重頭戲。Pinkoi「2022中秋賞」搶先公布7＋1款豪華中秋烤肉組，不僅...

明亮輕快或仿舊？MIDO、EDOX潛水表 顧性能不忘耍帥

每到夏天，總是潛水表款的發表大宗。但除了在防水深度以外，透過風格上的新穎或仿舊，甚至是快拆表帶的結合，帶來明亮或沉穩的造...

搶聯名商機！ETUDEx傳說對決、怡麗絲爾小金管找上熊大

搶攻聯名商機，美妝品牌再度積極出招，韓系彩妝品牌ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品，包括睫毛膏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。