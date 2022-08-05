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2022台灣美食展今登場 參山處推喔熊聯名伴手禮

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
苗栗縣南庄老街距離南洋62之森自然農場約5分鐘車程，走訪老街之餘也可驅車前往農場體驗自然生態之旅。圖／參山處提供
苗栗縣南庄老街距離南洋62之森自然農場約5分鐘車程，走訪老街之餘也可驅車前往農場體驗自然生態之旅。圖／參山處提供

2022台灣美食展今日在台北世貿一館「台灣美食展」正式登場，交通部觀光局參山國家風景區管理處與業者合力推廣在地美食與特色伴手禮，8月5日至8日四天展出期間，只要到場參與臉書按讚，就送精美好禮，並享有商品優惠。

這次參展的有中部產量第一的味噌食品、「食品界米其林」二星的國宴點心-阿聰師小芋仔，以及來自苗栗南庄農場的鱘龍魚美食和養生雞湯。

其中，位於苗栗縣南庄鄉的南洋62之森自然農場，推出以南庄在地正放山黑羽土公雞所製成雞精，而養生煲雞湯包括有四物煲雞湯、麻油煲雞湯及粉光煲雞湯。該農場除美食外，並提供住宿服務，距離南庄老街約5分鐘車程，佔地3公頃依山傍水環境清幽，也可賞油桐花、螢火蟲，是自然生態之旅的最佳地點。

參山處表示，轄區地幅廣大，苗栗獅頭山、台中梨山及彰化八卦山各擁有獨特的山林步道及觀光景點，歡迎各界趣遊參山，品嚐特色美食及伴手禮。美食展期間，參山處特別加碼，只要民眾到參山處攤位消費購買皆享有打折優惠，同時只要臉書按讚分享貼文，玩遊戲免費拿好禮。

南洋62之森自然農場推出在地正放山黑羽土公雞所料理的粉光煲雞湯，廣受消費者好評。圖／參山處提供
南洋62之森自然農場推出在地正放山黑羽土公雞所料理的粉光煲雞湯，廣受消費者好評。圖／參山處提供
「食品界米其林」二星的國宴點心-阿聰師小芋仔是中部地區的知名伴手禮美食。圖／參山處提供
「食品界米其林」二星的國宴點心-阿聰師小芋仔是中部地區的知名伴手禮美食。圖／參山處提供

南庄 伴手禮

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