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Booking.com 特選「全球戀愛實境秀目的地」 提供旅人浪漫出遊靈感

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
打造粉紅泡泡旅程。Booking.com特選「全球戀愛實境秀目的地」。圖/Unsplash提供
打造粉紅泡泡旅程。Booking.com特選「全球戀愛實境秀目的地」。圖/Unsplash提供

無論是開播多季的《雙層公寓》，又或是近期榮登排行榜的《單身即地獄》，戀愛實境秀的觀眾不在其數。大家在觀看之餘，不僅有機會一嚐愛情滋味，更能跟著參加者遊歷拍攝美景。正逢七夕時節，在最適合熱戀的夏天，Booking.com特選「全球戀愛實境秀目的地」，提供旅人浪漫出遊的靈感。從台灣「台南」的老街漫步、「濟州島」的清新海景，到讓人欲罷不能的墨西哥「Punta Mita」海灘，Booking.com邀請旅人跟著戀愛實境秀的腳步，度過最浪漫的假期。

台灣「台南」

古色古香的「台南」擁有具傳統特色的建築與巷弄，加上各式在地美食，也因此成為情侶約會勝地，更是臺灣著名戀愛實境節目第二季的拍攝地之一。想在「台南」安排約會行程的旅人，不妨跟著節目的腳步走訪文創園區，大啖老糖廠冰品，入夜後漫步於神農老街，創造輕鬆又豐富的約會回憶。

住宿推薦：來到「台南」，Booking.com 推薦入住位於中西區的「玩家小西門」，民宿設計融合復古和現代風格，擺設充滿巧思，美麗的空間受到許多入住情侶讚賞。而民宿交通便利，距離藍晒圖文創園區僅幾步之遙，步行片刻即可抵達孔廟、興達港和情人碼頭等著名景點，適合情侶們度過悠閒而浪漫的下午。

南韓「濟州島」

南韓「濟州島」的自然風光受到眾多旅人喜愛，一望無際的海岸、美麗花田以及綠意盎然的高山景觀，更吸引風靡亞洲的南韓戀愛實境節目第一季前往拍攝。無論是觀賞海景的咖啡廳，又或是清新的香草花園，都能走訪當地的人們度過充滿心動又酸甜的時光。

住宿推薦：跟著節目前往韓國「濟州島」，來場心動約會的旅人，推薦入住4星級的豪華飯店「GoldOne Hotel & Suites」。飯店裝潢大氣華麗，每間客房皆可眺望「濟州島」的無敵海景，入住旅人更可享受按摩浴缸以及無邊際游泳池等設施。飯店距離海灘僅幾步之遙，讓旅人可以輕鬆漫步至海灘，絕對是在「濟州島」度過奢華假期的絕佳選擇。

墨西哥「Punta Mita」

好奇是什麼樣目的地讓參加者欲罷不能嗎？不妨前往墨西哥「Punta Mita」一探究竟吧。位於太平洋海岸的「Punta Mita」是一座海濱小城，耀眼的陽光和迷人的海岸線，讓「Punta Mita」成為知名度假勝地，也是全球熱門約會實境節目第一季的拍攝地。迷人日落和純淨沙灘，加上全年溫和的氣候，讓旅人能夠在「Punta Mita」享受寧靜美好的海灘假期。

住宿推薦：「Punta Mita Surf Lodge」是當地知名民宿，民宿擁有壯麗海景，更提供按摩療程，是想放鬆身心、好好充電的最佳地點。此外，民宿附設的游泳池、衝浪課程和酒吧，更讓旅人們在放鬆之餘有機會與新朋友交流。喜歡探索秘境的旅人，可以透過Booking.com 預訂「遊艇浮潛之旅」，跟另一伴探索與世隔絕的海灣和瀑布。此外，喜歡品酒的情侶，更可預訂「龍舌蘭品酒行程」，盡情體驗當地特產的龍舌蘭酒。

西班牙「馬略卡島」

西班牙「馬略卡島」是歐洲知名度假勝地，島上壯觀的地理景觀和迷人的海灘，讓「馬略卡島」成為英國戀愛實境秀始祖的拍攝地，旅人可在這座有著滿滿戀愛氛圍的島上度過充滿陽光的假期。造訪「馬略卡島」，可透過 Booking.com 預訂行程，在當地享有多樣化的體驗，包括「海灣雙人獨木舟」，讓情侶一同徜徉在清澈的海水中。

住宿推薦：想前往「馬略卡島」的旅人，推薦入住「Cas Cabo Nou Agroturismo Adults Only」，這間旅宿周遭被自然美景環繞，更提供戶外熱水浴池和無邊際泳池，十分適合想要好好放鬆身心，享受寧靜約會的情侶。旅宿附近有許多山路小徑，旅人能夠前往健行，從高處欣賞壯麗景色。

義大利「Telese Terme」｜First dates hotel

作為擁有無數歷史、文學和傳奇愛情故事的發源地，義大利處處可見浪漫的文藝氣息，而充滿田園景緻的義大利南部小鎮「Telese Terme」則成為歐洲熱門戀愛實境秀的拍攝地，無數單身男女來到節目中尋找真愛。該處十分適合戀人們度過浪漫假期，留下難忘回憶。「Telese Terme」擁有純淨的自然風光、美麗的湖泊和歷史遺跡，更有溫泉和 SPA 中心，是享受寧靜時光的完美勝地。旅人也可透過 Booking.com 預訂 「阿瑪菲海岸之旅」，前往海濱一日遊，沉浸在當地文化歷史與美麗的海岸風情中。

住宿推薦：想造訪「Telese Terme」小鎮的旅人，推薦入住「Aquapetra Resort & Spa」。飯店座落於風景如畫的山谷中，四周有橄欖樹林環繞，適合喜愛自然的旅人。飯店由一棟古老的建築改建而成，裝飾典雅又不失設計感。飯店更附設多樣化設施，包括戶外游泳池、室內溫水游泳池、放鬆身心的 SPA 和土耳其浴室，伴侶可以在這裡度過甜蜜時光。旅人也能前往飯店的酒窖和餐廳，享用當地食材製成的美味佳餚。

「台南」「玩家小西門」民宿設計融合復古和現代風格，擺設充滿巧思。圖/Booking.com提供
「台南」「玩家小西門」民宿設計融合復古和現代風格，擺設充滿巧思。圖/Booking.com提供
「濟州島」「GoldOne Hotel & Suites」飯店裝潢大氣華麗。圖/Booking.com提供
「濟州島」「GoldOne Hotel & Suites」飯店裝潢大氣華麗。圖/Booking.com提供

約會 情侶 義大利

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