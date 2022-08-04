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英式精釀啤酒必喝朝聖款 聖奧圖狹三金進軍台灣
深耕英式精釀啤酒多年的嘉馥貿易，歷經長達2年的磋商洽談，將去年一舉於英國IBC（International Beer Challenge）國際啤酒挑戰賽獲得三面金牌的聖奧圖英式精釀啤酒廠（St. Austell Brewery）導入台灣，帶來多款必喝朝聖酒款。
位於英國西南方康威爾郡（Cornwall）的聖奧圖酒廠，於1851年由Mr. Walter Hicks貸款了1,500英鎊而創立，170餘年來歷經風風雨雨，仍堅持100%由家族經營，只為了延續英式啤酒的優良傳統。
讓酒廠開始聲名大噪的功臣，正是在1999年加入的首席釀酒師Mr. Roger Ryman（1967-2020），他是唯一一位兩次赢得英國年度啤酒釀造師，也是唯一一位用兩種不同啤酒，赢得英國年度瓶裝啤酒冠軍的釀酒師。
而繼任的首席釀酒師Ms. Georgina Young，也延續酒廠製酒傳統，並引領著酒廠不斷的在精釀啤酒業界取得成功。酒廠目前幾乎所有品項都在各大啤酒競賽中陸續獲獎，要說St. Austell是具規模且獲獎無數的正統英式精釀啤酒廠，在英國應該少有人能出其右。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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