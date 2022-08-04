快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英式精釀啤酒必喝朝聖款 聖奧圖狹三金進軍台灣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
TRIBUTE（左）20年來不曾調整過酒譜配方，一肩扛下酒廠80%銷售量，是必喝朝聖酒款。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TRIBUTE（左）20年來不曾調整過酒譜配方，一肩扛下酒廠80%銷售量，是必喝朝聖酒款。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深耕英式精釀啤酒多年的嘉馥貿易，歷經長達2年的磋商洽談，將去年一舉於英國IBC（International Beer Challenge）國際啤酒挑戰賽獲得三面金牌的聖奧圖英式精釀啤酒廠（St. Austell Brewery）導入台灣，帶來多款必喝朝聖酒款。

位於英國西南方康威爾郡（Cornwall）的聖奧圖酒廠，於1851年由Mr. Walter Hicks貸款了1,500英鎊而創立，170餘年來歷經風風雨雨，仍堅持100%由家族經營，只為了延續英式啤酒的優良傳統。

讓酒廠開始聲名大噪的功臣，正是在1999年加入的首席釀酒師Mr. Roger Ryman（1967-2020），他是唯一一位兩次赢得英國年度啤酒釀造師，也是唯一一位用兩種不同啤酒，赢得英國年度瓶裝啤酒冠軍的釀酒師。

而繼任的首席釀酒師Ms. Georgina Young，也延續酒廠製酒傳統，並引領著酒廠不斷的在精釀啤酒業界取得成功。酒廠目前幾乎所有品項都在各大啤酒競賽中陸續獲獎，要說St. Austell是具規模且獲獎無數的正統英式精釀啤酒廠，在英國應該少有人能出其右。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖奧圖英式精釀啤酒廠，170年來仍100%由家族經營。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聖奧圖英式精釀啤酒廠，170年來仍100%由家族經營。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
PROPER JOB是異軍突起的IPA酒款，最佳BBQ伴侶。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
PROPER JOB是異軍突起的IPA酒款，最佳BBQ伴侶。圖／嘉馥貿易提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國 金牌 威爾

延伸閱讀

2022「府城漢堡節」回來了！吃得到「50種限定口味漢堡」，還有啤酒無限喝到飽

喝2罐啤酒騎車上路為躲警逆向 他酒測超標下場慘

抗暑出遊 KIRIN減醣系淡麗啤酒集點送戶外生活好禮

啤酒買二送一 五方食藏忠孝店8月31日前HAPPY HOUR限時送

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。