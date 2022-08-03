快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

疫情緩解首個88節假日 桃園購物中心餐廳訂位熱絡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
疫後第一個88節假日將至，百貨、購物中心推出促銷，提供子女買禮物送爸爸。記者曾增勳／翻攝
疫後第一個88節假日將至，百貨、購物中心推出促銷，提供子女買禮物送爸爸。記者曾增勳／翻攝

疫情緩解後的第一個88父親節將至，隨民眾外出消費購物意願增加，桃園市大江、台茂購物中心及遠東百貨桃園店、SOGO百貨中壢店推出父親節限定折扣或促銷，購物中心業者今天下午表示，88前的周末假日訂位熱絡，打出刷卡消費送好禮，卯勁衝刺業績。

大江購物中心舉辦父親節消費滿額促銷活動，為增加買氣特別加碼贈送現金券，聯名卡友、APP會員於化妝品、包包和男裝等指定業種消費滿3000元，即可獲電子現金券100元，家電等商品推出當日消費滿萬元限抵400元優惠。

遠東百貨桃園店88前打出父親節刷卡禮，指定銀行刷卡滿6000元分期送200抵用券，SOGO百貨中壢店推出父親節刷卡消費滿額送，指定銀行刷卡消費，可兌換SOGO商品券；台茂購物中心打出父親節特賣，男裝服飾單筆滿4000元送300元折扣，搶父親節最後商機。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，業界趁父親節拉抬業績，館內餐廳88節假日訂位熱絡，50家餐飲品牌推出各式美味餐點，聯名卡友餐飲消費滿千可回饋120元，讓消費者享受美食也能省荷包。

疫後第一個88節假日將至，陪爸爸用餐，桃園百貨、購物中心餐廳訂位熱絡。記者曾增勳／翻攝
疫後第一個88節假日將至，陪爸爸用餐，桃園百貨、購物中心餐廳訂位熱絡。記者曾增勳／翻攝

父親節 桃園 SOGO

延伸閱讀

桃園9旬老翁命案 7旬妻被聲押

搏命潛10米深海底 高爾宣親吐邪門撞鬼真相

男星獻第一次 龍千玉讚爆添信心

連續5天「第二杯半價」 西雅圖咖啡慶情人與父親雙節

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。