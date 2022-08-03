疫情緩解首個88節假日 桃園購物中心餐廳訂位熱絡

疫情緩解後的第一個88父親節將至，隨民眾外出消費購物意願增加，桃園市大江、台茂購物中心及遠東百貨桃園店、SOGO百貨中壢店推出父親節限定折扣或促銷，購物中心業者今天下午表示，88前的周末假日訂位熱絡，打出刷卡消費送好禮，卯勁衝刺業績。

大江購物中心舉辦父親節消費滿額促銷活動，為增加買氣特別加碼贈送現金券，聯名卡友、APP會員於化妝品、包包和男裝等指定業種消費滿3000元，即可獲電子現金券100元，家電等商品推出當日消費滿萬元限抵400元優惠。

遠東百貨桃園店88前打出父親節刷卡禮，指定銀行刷卡滿6000元分期送200抵用券，SOGO百貨中壢店推出父親節刷卡消費滿額送，指定銀行刷卡消費，可兌換SOGO商品券；台茂購物中心打出父親節特賣，男裝服飾單筆滿4000元送300元折扣，搶父親節最後商機。