全台首間無印良品路面店 開幕日是這天…限量購物袋必搶

位於高雄市岡山區，全台首間MUJI無印良品路面店，在經過一個月準備作業後，宣布將於8月8日正式開幕，其中最讓人期待的日，8月8日至14日，單筆消費滿666元，就送岡山門市限定黃麻購物袋，每日限量700個，印有專屬的岡山文字，讓許多人就是想要搶入手。

另外8月8日至21日，單筆消費滿1千元送100元抵用券，8月15日至21日，單筆消費滿666元，送岡山門市限定口味冰淇淋乙盒，每日限量300個。