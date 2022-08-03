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全台首間無印良品路面店 開幕日是這天…限量購物袋必搶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品首間路面店，將於8月8日正式在高雄岡山開幕。圖／MUJI無印良品提供
無印良品首間路面店，將於8月8日正式在高雄岡山開幕。圖／MUJI無印良品提供

位於高雄市岡山區，全台首間MUJI無印良品路面店，在經過一個月準備作業後，宣布將於8月8日正式開幕，其中最讓人期待的日，8月8日至14日，單筆消費滿666元，就送岡山門市限定黃麻購物袋，每日限量700個，印有專屬的岡山文字，讓許多人就是想要搶入手。

另外8月8日至21日，單筆消費滿1千元送100元抵用券，8月15日至21日，單筆消費滿666元，送岡山門市限定口味冰淇淋乙盒，每日限量300個。

全台首間街邊店的MUJI無印良品岡山門市，推出許多獨特服務，包括全台首次推出咖哩輕食餐飲、全台首次推出烘焙麵包販售服務，該店也有高雄最大「良品市場」、導入樂土盆栽，共創友善綠生活，更第一次在高雄引進「Re Park」，提供丹寧衣物再生箱、玻璃再生箱與食物共享服務。

慶祝無印良品首間路面店在高雄岡山開幕，消費滿額送岡山門市限定黃麻購物袋。圖／MUJI無印良品提供
慶祝無印良品首間路面店在高雄岡山開幕，消費滿額送岡山門市限定黃麻購物袋。圖／MUJI無印良品提供

岡山 無印良品 盆栽

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