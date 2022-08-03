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7-ELEVEN推「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與迪士尼和日本京都文創品牌SOU．SOU經典跨界，自8月10日起展開「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與迪士尼和日本京都文創品牌SOU．SOU經典跨界，自8月10日起展開「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼與SOU・SOU粉絲預備衝！7-ELEVEN與迪士尼、日本京都文創品牌SOU．SOU經典跨界，自8月10日起展開「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點」活動，推出經典外出包袋、居家餐桌、辦公3C系列等超過20餘款實用周邊。此外，瞄準七夕送禮商機，搶先於8月4日七夕情人節當天推出「迪士尼系列－SOU．SOU識別證附零錢包」加價購，共兩款設計隨機出貨，消費、繳費、EC當筆加177元即可擁有（市價599元，約3折）。

7-ELEVEN與日本京都文創品牌SOU・SOU聯名合作「SOU・SOU X Good Choices」質感選物已邁入第3年，為了貼近消費者生活型態，商品從「時尚包袋」、「生活用品」、「防疫夯物」、「生活用品」以及最新的「寵物周邊」結構一應具全，業績逐年穩定成長超過4成。7-ELEVEN全店集點讓合作再升級，推出全新迪士尼系列設計，當超人氣迪士尼角色遇上SOU・SOU經典十數、菊簇印花，俏皮可愛融合文青質感，跨界迸出新潮流。

為了讓粉絲提前擁有，7-ELEVEN於8月4日七夕情人節當天推出「迪士尼系列－SOU．SOU識別證附零錢包」消費、繳費、EC當筆加價購活動，共有奇奇蒂蒂、唐老鴨兩款設計隨機出貨，177元即可加購。全店「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點送」更於8月10日下午3點起至8月11日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購。

7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，首推經典「限量口金包」，大開口設計好拿取，可作為零錢包或隨身攜帶生活小物，共3款，「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款，8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款；「限量大托特包」材質輕盈好收納，加寬背袋設計，手提肩背皆適用，厚磅材質可承重7kg，共3款，「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款，8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款；「限量可站立鳥籠傘」透明傘面搭配米奇造型把手、傘頂特殊設計可站立收納，共2款，「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元。

餐桌系列推出「限量拼拼陶瓷碗附蓋」，共有米奇好朋友、米奇米妮、奇奇蒂蒂、唐老鴨等4款，「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款，8月10日起集滿185點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款；「限量304不鏽鋼餐具三件組」共3款，「門市快閃購」消費不限金額加299元可隨機兌換一款，8月10日起集滿260點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加299元隨機兌換一款；「限量多功能料理鍋」採用簡易旋轉式開關，「門市快閃購」消費不限金額加999元，8月12日下午3點起集滿6點加999元。

辦公室好物系列則有「限量電腦螢幕架」可放置電腦螢幕或筆電，抽屜設計可收納小物，共2款，「門市快閃購」消費不限金額每款加899元，8月12日下午3點起每款集滿6點加899元；「限量15吋電腦包」內外均有副袋設計，表面採防潑水面料，共2款，「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量行動電源（附手電筒）」可即時顯示電量，內附3種傳輸線、附加手電筒功能，共2款，「門市快閃購」消費不限金額每款加699元，8月12日下午3點起每款集滿6點加699元；「限量多功能電子時鐘」具備鬧鐘、溫度顯示功能，可使用USB電源線或電池充電，「門市快閃購」消費不限金額加399元，8月12日下午3點起集滿6點加399元。

還有首度推出的「限量香氛蠟燭兩件組」，以迷你油漆罐造型設計搭配藍風鈴夏日清新香氣與玫瑰優雅氣息，用完之後迷你油漆罐也可用來收納小物，「門市快閃購」消費不限金額加499元，8月12日下午3點起集滿6點加499元。

7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，推出「限量拼拼陶瓷碗附蓋」、「限量304不鏽鋼餐具三件組」、「限量多功能料理鍋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，推出「限量拼拼陶瓷碗附蓋」、「限量304不鏽鋼餐具三件組」、「限量多功能料理鍋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量15吋電腦包」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量15吋電腦包」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與迪士尼和日本京都文創品牌SOU．SOU經典跨界，自8月10日起展開「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與迪士尼和日本京都文創品牌SOU．SOU經典跨界，自8月10日起展開「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量可站立鳥籠傘」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量可站立鳥籠傘」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加299元，8月12日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量香氛蠟燭兩件組」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加499元，8月12日下午3點起集滿6點加499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量香氛蠟燭兩件組」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加499元，8月12日下午3點起集滿6點加499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量電腦螢幕架」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加899元，8月12日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量電腦螢幕架」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加899元，8月12日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量行動電源（附手電筒）」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加699元，8月12日下午3點起每款集滿6點加699元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量行動電源（附手電筒）」共2款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額每款加699元，8月12日下午3點起每款集滿6點加699元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量大托特包」共3款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款；8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量大托特包」共3款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款；8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量拼拼陶瓷碗附蓋」共4款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款，8月10日起集滿185點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款；「限量304不鏽鋼餐具三件組」共3款，「門市快閃購」消費不限金額加299元可隨機兌換一款，8月10日起集滿260點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加299元隨機兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量拼拼陶瓷碗附蓋」共4款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款，8月10日起集滿185點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款；「限量304不鏽鋼餐具三件組」共3款，「門市快閃購」消費不限金額加299元可隨機兌換一款，8月10日起集滿260點免費兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加299元隨機兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量口金包」共3款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款；8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量口金包」共3款，8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加199元可隨機加購一款；8月10日起集滿185點免費隨機兌換一款或8月12日下午3點起集滿6點加199元隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量多功能電子時鐘」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加399元，8月12日下午3點起集滿6點加399元；「限量香氛蠟燭兩件組」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加499元，8月12日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列－SOU．SOU京都跨界潮流集點」自8月10日起開跑，「限量多功能電子時鐘」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加399元，8月12日下午3點起集滿6點加399元；「限量香氛蠟燭兩件組」8月10日下午3點起至8月11日「門市快閃購」消費不限金額加499元，8月12日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶先於8月4日七夕情人節當天推出「迪士尼系列－SOU．SOU識別證附零錢包」加價購，共兩款設計隨機出貨，消費、繳費、EC當筆加177元即可擁有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶先於8月4日七夕情人節當天推出「迪士尼系列－SOU．SOU識別證附零錢包」加價購，共兩款設計隨機出貨，消費、繳費、EC當筆加177元即可擁有。圖／7-ELEVEN提供

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