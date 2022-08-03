2022年最甜聯名！大苑子 X 故宮超Q仕女圖揭荔枝季

大苑子今年荔枝季「荔枝紅了」，特別推出與故宮博物院聯名的「荔枝玫瑰仕女杯」，超Q的唐朝仕女搭配浪漫爆表的荔枝玫瑰超吸睛，話題不斷。此外，因應荔枝季，除了獨家聯名杯款，大苑子所有飲料杯身也全面換新裝。

大苑子即將在全台夢幻上市的兩款荔枝系列飲品「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」，前者使用來自產地太平的黑葉荔枝，搭配屏東大花農場有機玫瑰花製作成的荔枝玫瑰，香氣十足；另一款則是將黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配醇厚青茶，做成清爽輕甜的荔枝艾波，再加入愛玉，創造味覺層次，滿足荔枝迷的各種荔枝癮。

荔枝控還要特別注意！8月份在大苑子、故宮精品的官方臉書專頁，將有各式優惠、抽獎活動陸續釋出。第一波優惠於8月4日至7日大苑子粉專貼文，參加時下最流行的五言絕句接龍造句活動，就有機會獲得價值超過650元秀泰影城雙人套組，包括秀泰電影票*2+荔枝玫瑰*2+秀泰雙味爆米花*1，活動辦法詳見大苑子粉專。