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協尋真人版「熊大」 可免費住麗寶福容這間房
尋找真人版熊大，身分證上姓名中含「熊大」兩字，兩字必須相同、相連且相同順序，8月31日前就可免費入住麗寶福容大飯店新推出的LINE FRIENDS主題房一晚，和同為8月生日的壽星「熊大」一起慶生。
麗寶福容大飯店7月推出LINE FRIENDS聯名主題房，近期更為即將到來的熊大生日舉辦限定慶生活動，尋找真人版熊大，身分證上之姓名中含「熊大」兩字 ( 兩字必須相同、相連且相同順序 ) ，即可於8月份免費入住麗寶福容大飯店價值萬元的 LINE FRIENDS 主題房，每日限量一間。
另有與熊大一起過生日活動，只要和熊大的生日同為8月8日旅客，8月入住麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房可享88折優惠，以上活動僅限以電話訂房，須本人入住不可代訂，入住當日須提出證明文件核對本人身份，天空之夢摩天輪LINE FRIENDS主題車廂兩人同行第二人只要88元。
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