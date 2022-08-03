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協尋真人版「熊大」 可免費住麗寶福容這間房

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
身分證姓名中含「熊大」兩字， 可免費住麗寶福容LINE FRIENDS主題房。記者游振昇／攝影
身分證姓名中含「熊大」兩字， 可免費住麗寶福容LINE FRIENDS主題房。記者游振昇／攝影

尋找真人版熊大，身分證上姓名中含「熊大」兩字，兩字必須相同、相連且相同順序，8月31日前就可免費入住麗寶福容大飯店新推出的LINE FRIENDS主題房一晚，和同為8月生日的壽星「熊大」一起慶生。

麗寶福容大飯店7月推出LINE FRIENDS聯名主題房，近期更為即將到來的熊大生日舉辦限定慶生活動，尋找真人版熊大，身分證上之姓名中含「熊大」兩字 ( 兩字必須相同、相連且相同順序 ) ，即可於8月份免費入住麗寶福容大飯店價值萬元的 LINE FRIENDS 主題房，每日限量一間。

另有與熊大一起過生日活動，只要和熊大的生日同為8月8日旅客，8月入住麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房可享88折優惠，以上活動僅限以電話訂房，須本人入住不可代訂，入住當日須提出證明文件核對本人身份，天空之夢摩天輪LINE FRIENDS主題車廂兩人同行第二人只要88元。

身分證姓名中含「熊大」兩字， 可免費住麗寶福容LINE FRIENDS主題房。記者游振昇／攝影
身分證姓名中含「熊大」兩字， 可免費住麗寶福容LINE FRIENDS主題房。記者游振昇／攝影

熊大 生日

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