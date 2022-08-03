協尋真人版「熊大」 可免費住麗寶福容這間房

尋找真人版熊大，身分證上姓名中含「熊大」兩字，兩字必須相同、相連且相同順序，8月31日前就可免費入住麗寶福容大飯店新推出的LINE FRIENDS主題房一晚，和同為8月生日的壽星「熊大」一起慶生。

麗寶福容大飯店7月推出LINE FRIENDS聯名主題房，近期更為即將到來的熊大生日舉辦限定慶生活動，尋找真人版熊大，身分證上之姓名中含「熊大」兩字 ( 兩字必須相同、相連且相同順序 ) ，即可於8月份免費入住麗寶福容大飯店價值萬元的 LINE FRIENDS 主題房，每日限量一間。