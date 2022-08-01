快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時5天！7-ELEVEN哈根達斯買10送10再現折百 中元平安隨取卡保證放大10%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間哈根達斯雪糕/迷你杯全系列推出買10送10，搭配會員滿額立折優惠價只要1,050元，平均每件只要53元起。圖／7-ELEVEN提供
活動期間哈根達斯雪糕/迷你杯全系列推出買10送10，搭配會員滿額立折優惠價只要1,050元，平均每件只要53元起。圖／7-ELEVEN提供

中元節進入倒數，7-ELEVEN將自8月4日起推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元不限支付工具享立折100元優惠，單筆結帳滿200元加碼送50元中元平安福優惠券；民眾夏季最愛的哈根達斯指定系列買10送10，折扣後單入平均53元起，現在囤貨最划算。民眾最愛的隨取卡系列，7-ELEVEN同步攜手北中南3大宮廟推限定「中元平安隨取卡」，隨卡附贈1元硬幣象徵「一塊平安」，祈福還能享優惠。

自8月4日起至8月8日限時5天，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費每滿200元折25元，單筆最高享滿711元立折100元；單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券，包括民眾夏季最愛的CITY飲品、冰品、飲料以及中元普渡必備的零食、泡麵都在優惠中；其中每次優惠都掀起囤貨熱潮的哈根達斯雪糕/迷你杯全系列推出買10送10，搭配會員滿額立折優惠價只要1,050元，平均每件只要53元起，約4.6折就能盡情享受。

7-ELEVEN自8月4日起同步攜手台北松山奉天宮、台中大甲鎮瀾宮以及台南開台天后宮三大宮廟獨家推出3款「平安隨取卡」，單張售價500元，保證放大至525元，再送OPEN POINT點數25點，總限量9萬張，8月8日前購買同享滿額贈中元平安福優惠券活動，隨取卡經過爐祈福儀式加持，隨身攜帶還能趨吉避凶保平安。

另外，為了讓門市與消費者有更多互動，即日起推出「麥香創意陳列競賽」，即日起至8月23日止，民眾至活動官網參與投票就有機會將萬元7-ELEVEN禮券帶回家。

7-ELEVEN自8月4日起推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元不限支付工具享立折100元優惠，單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月4日起推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元不限支付工具享立折100元優惠，單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券。圖／7-ELEVEN提供
赴日必敗的雪肌粹系列也同享中元平安福優惠，會員最高享滿711元不限支付工具享立折100元優惠。圖／7-ELEVEN提供
赴日必敗的雪肌粹系列也同享中元平安福優惠，會員最高享滿711元不限支付工具享立折100元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手三大宮廟推限定「平安隨取卡」，保證放大10%，隨帶隨BUY保平安。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手三大宮廟推限定「平安隨取卡」，保證放大10%，隨帶隨BUY保平安。圖／7-ELEVEN提供

冰品

延伸閱讀

7-ELEVEN攜手「台北霞海城隍廟」推限量隨取卡、姻緣筷

八月堂可頌「買3送3」！再推出「哈根達斯雪糕可頌」

劍湖山暑期限定優惠 悠遊國旅269元再送哈根達斯冰淇淋

整理包／全家便利商店「最新限時優惠」一次看！霜淇淋買1送1、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139元

相關新聞

搭Kitty列車！易遊網攜高雄漢來推聯名行程 最低6000有找

台灣唯一天天出發的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，上百條行程選擇搭配二人成行免湊團的玩法，滿足旅客多...

THE SPAACE開張！精品服飾、居家擺飾、潮流小物一站購足

時常網購的人，想必對於farfetch、NET-A-PORTER等奢侈品牌購物平台不陌生，即便這些由國外發跡的網站，都提...

校門關比鬼門開還可怕 秀泰生活「小鬼門開」特別企劃

小鬼們放暑假了！國境尚未完全解封，長達兩個月的暑假已過了一半，你是否依舊煩惱週末假期該帶小孩去哪裡放電呢？炎炎夏日，外面...

限時5天！7-ELEVEN哈根達斯買10送10再現折百 中元平安隨取卡保證放大10%

中元節進入倒數，7-ELEVEN將自8月4日起推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元不限支付...

最可愛的色彩大爆發 梵克雅寶金質圓珠Perlée新登場

圓潤可愛的金質圓珠，組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最迷人的經典Perlée系列，自2008年誕生...

現賺580！王品「藝奇」免費送和牛 莆田套餐享88折

父親節將至，王品旗下的莆田、丰禾台式小館、藝奇等品牌，也推出不同的聚餐優惠。其中「莆田」推出多款全新料理，並可享套餐88...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。