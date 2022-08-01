限時5天！7-ELEVEN哈根達斯買10送10再現折百 中元平安隨取卡保證放大10%

中元節進入倒數，7-ELEVEN將自8月4日起推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元不限支付工具享立折100元優惠，單筆結帳滿200元加碼送50元中元平安福優惠券；民眾夏季最愛的哈根達斯指定系列買10送10，折扣後單入平均53元起，現在囤貨最划算。民眾最愛的隨取卡系列，7-ELEVEN同步攜手北中南3大宮廟推限定「中元平安隨取卡」，隨卡附贈1元硬幣象徵「一塊平安」，祈福還能享優惠。

自8月4日起至8月8日限時5天，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費每滿200元折25元，單筆最高享滿711元立折100元；單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券，包括民眾夏季最愛的CITY飲品、冰品、飲料以及中元普渡必備的零食、泡麵都在優惠中；其中每次優惠都掀起囤貨熱潮的哈根達斯雪糕/迷你杯全系列推出買10送10，搭配會員滿額立折優惠價只要1,050元，平均每件只要53元起，約4.6折就能盡情享受。

7-ELEVEN自8月4日起同步攜手台北松山奉天宮、台中大甲鎮瀾宮以及台南開台天后宮三大宮廟獨家推出3款「平安隨取卡」，單張售價500元，保證放大至525元，再送OPEN POINT點數25點，總限量9萬張，8月8日前購買同享滿額贈中元平安福優惠券活動，隨取卡經過爐祈福儀式加持，隨身攜帶還能趨吉避凶保平安。