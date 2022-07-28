老街飄香！大稻埕咖啡廳十選 啜飲時代風華

喝咖啡、賞煙火

今年的大稻埕情人節活動以「愛，一直都在」為主題，7/30在延平河濱公園舉辦，不僅有文青市集，晚間也將照慣例舉行盛大的煙火秀，情侶、遊客屆時可前往徒步區觀賞，趁主舞台活動開始之前，可以先到周邊參訪古蹟廟宇，在茶葉街、乾貨行採買伴手禮，或者坐進各具特色的餐酒館、咖啡廳，悠閒等待煙火施放，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看看大稻埕有哪些人氣咖啡廳，可以放入週末行程中吧！

Image Source：臺北市政府觀光傳播局

No.10 窩窩 wooo

窩窩由老屋改建而來，外觀還保留著復古的鐵窗花裝飾，店家收藏許多絕版的骨董家具沙發、中藥櫃和擺設，裝潢充滿時代氛圍，這邊除了提供用「戰鬥碗」盛裝的咖啡外，也有許多港式小點如西多士、撈麵、通心粉等可以選擇，很多客人光顧後表示：「讓人懷念起香港的日子」、「店內環境非常好拍」、「拿鐵的奶泡厚實，放一陣子依然綿密。」

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No.9 琢磨 coffee

好咖啡乘載的生活美學，是琢磨 coffee想傳達的精神，咖啡廳一共三層樓，用旋轉樓梯串聯起一樓到頂部的閣樓，雖然每一層空間不大，但每個角落都舒適窩心，有客人特別喜歡這裡「保留原本老房子結構，更讓人有家的感覺」，店內點飲品都會隨杯附上綠豆糕等小點，以中西合璧的配餐碰撞出新火花，有客人說自己在這「重新喜歡上原本沒興趣的中式糕點」，另外「可以續牛奶很貼心！」

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No.8 Modern Mode Café

Modern Mode Café的外觀低調，有著歐洲家庭氛圍的佈置裝潢，藝人鍾瑶所開的這家老宅咖啡廳，讓人彷彿來到巴黎左岸，這裡有古董首飾、法國茶和歐式輕食，喜歡來點大人風味的話，菜單上可以找到酒類特調的風味咖啡，從威士忌、蘭姆酒到蘋果白蘭地都有，也有人推薦一定要吃看看栗子巧克力：「不會太甜、味道香濃」，有評論表示：「越晚人越多，很像影集裡法國餐酒館的感覺！」

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No.7 孵珈琲洋館

孵珈琲在大稻埕有兩間店，一間叫作「洋行」另一間名為「洋館」，洋館走的是日式復古風，從店內的桌椅、壁紙、牆面上的鏡子都還原了純正的昭和喫茶店風格，店內收藏了老物器皿，每張桌子上還搭配了不同的桌燈，相當耐人尋味，洋館的一樓便是烘豆工坊，飲品都是使用自家烘焙的咖啡豆，除了單品咖啡外，這裡的咖哩麵包也被客人讚為必點招牌：「烤得恰到好處、配優格很新奇」、「是家安靜的質感店，適合情侶來約會。」

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No.6 初二 Ao Tao Zu

藏身公寓2樓的初二 Ao Tao Zu，必須從路邊的藍色紗門進入、拾級而上，平日營業時間是晚上六點到午夜，不管是晚間才出沒的夜貓子，或是和人續攤、和自己續攤都適合來，舒適的氛圍就像自己家，很容易放鬆敞開談心，雖然是咖啡店，但如果怕喝咖啡睡不著，這裡也提供精釀啤酒可以小酌，另外很多顧客也推薦他們家的鹹甜點：「有水餃當宵夜很讚」、「肉桂捲是酥脆的口感很獨特！」

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No.5 幻猻家珈琲 Pallas Café

坐落在迪化街巷弄中，幻猻家珈琲的理念是為顧客搭建一個有點虛幻、彷彿存在於另一條世界線上的日常，從京都市集上蒐集來的杯盤、陶器小物，堆疊起店裡的日式喫茶店氛圍，幻猻家採用自家烘焙咖啡豆，連甜點、咖哩也是從原料開始自製，和食材的距離近，有客人說：「可以感覺到店員對於咖啡知識、菜單內容的專業」，另外店裡常舉辦讀書會等活動，吧檯、粉專也會推薦書籍，熟客都說：「喜歡窩在這邊，享受知性放鬆的另一種生活。」

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No.4 福來許 Fleisch

福來許 Fleisch是大稻埕餐飲的著名品牌，旗下有咖啡館、私廚餐館、酒吧，踏進霞海城隍廟對面的福來許，就像是穿越回到古早時候的大稻埕，外觀有紅磚牆、木門窗花裝潢，店裡身著旗袍的服務生、放送的台語老歌都重現大時代風華，這裡提供的特色飲品引進在地元素，以陳皮、桂花、龍眼蜜調入咖啡，有顧客評論：「中西合璧的餐點很有新意，融合得很好」、「特推月老棒蛋糕，很配拿鐵。」

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image source: 福來許

No.3 COFE

COFE隱身於老宅二樓，身為一間咖啡廳，這裡最出名的咖啡品項是用「吃」的，「喫咖啡」是一系列用咖啡替代了可可固形物成分的巧克力，同時也用台灣黃豆粉取代了巧克力中常見的奶粉，重新詮釋巧克力的同時，也讓食材原味得以彰顯，除了咖啡外，相似的技法也被運用在茶葉、葡萄酒上，到店不僅可以品嘗各式精品巧克力，常來的老饕也分享：「這裡的厚片吐司也是一絕」、「跟最近超紅的陳耀訓蛋黃酥他們家合作的，咬下滿口酥香名不虛傳。」

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No.2 AKA Café

近年充滿話題性的AKA Café，是間預約制咖啡廳，預定的客人由服務生帶位經過細細長廊，宛如穿越時光隧道般，沉澱心情後踏進美不勝收的秘境，這裡的點心小食採用獨特的多層盒裝呈現，根據當日菜單，能品嚐到如抹茶果凍、肉紙、鹹派、和菓子等不同甜鹹點組合，客人形容：「有種打開珠寶盒的驚喜感！」、「賣相超讚捨不得吃」另外為了提供顧客更好的用餐體驗，這裡不提供WiFi，也限制走動拍攝，需要留意配合。

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No.1 耳邊風

相對於大稻埕近幾年流行的、由老宅本體改建而來的商行，耳邊風的外觀類似貨櫃屋，老宅的元素則透過一側全用木門拼湊出來的牆面點綴，小巧的空間帶出窩心感，並闢了一塊小閣樓，店家收藏了許多復古老件，像是日商熟悉的「整理整頓」標語、古董收銀機、老式機車等，相當別具特色，這邊的招牌點心是非常多人推薦的昭和紅茶布丁：「焦糖布丁的甜味很平衡，吃過會懷念」、「外帶兩入一組也很適合情侶一人一顆。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月25日至2022年07月24日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大稻埕咖啡廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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