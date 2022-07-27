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影／東石海之夏五彩迎客 8/20起連兩周末登場
2022嘉義縣東石海之夏8月20日連續2個周末，在東石漁人碼頭登場，今年以「彩夏趣」為主題，上午宣傳活動，派對女王「圓圓」、真人版娜美藝人張家瑋現場比美，縣長翁章梁化身帥氣男主角，與張家瑋尬演技，炒熱氣氛，逗趣熱鬧。
張家瑋精心打扮，一襲藍色禮服，展露傲人的事業線、美背，出場讓人驚豔，與圓圓、翁章梁尬愛情戲，翁、張及圓圓一會兒扮大小老婆，翁、圓圓一會兒扮父女，三人比愛心手勢，閃瞎在場來賓，活動笑料連連。
彩夏趣活動五彩內容：張家瑋等女神團「降肉」東石，包括陳芳語、鬼鬼-吳映潔、賴慧如、蘇晏霈等多達15位女神團，帶來精彩演出，「晚會超精彩」女神歌手接力演出。「踩街活動」繽紛隊伍熱鬧東石街頭，抽萬元禮券；「彩繪塗鴉牆」打造另類網美拍照景點；「玩色彩活動」彩色大戰、夢幻大泡泡親子同樂；「炫彩煙火秀」炫麗煙火化身超大型彩色筆點亮夜空。
海之夏活動年年遊客破萬人，深受遊客喜愛，是台灣西半部暑期重點活動，去年第15屆因疫情首次停辦，今年第16屆重磅回歸，打造五彩繽紛海之夏活動。
踩街活動13日周六先登場，縣長領軍從東石國小遊行到先天宮，15支隊伍踩街，參加有機會抽好禮、1萬元禮券。8月28日晚會壓軸精彩煙火秀，還有的氣墊設備與彩色泡泡池，打造20公尺氣墊水池，是暑假帶小朋友放電最佳選擇。
活動期間除美食街，邀請嘉義嚴選伴手禮協會及嘉義特色產業聯盟，精選10家特色業者設攤，幸福61線蚵蛋燒，以及宏展農場鳳梨白玉苦瓜冰棒，宣傳會場美食及鳳梨白玉苦瓜冰棒搶先亮相，翁章梁等人品嘗後讚不絕口。
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