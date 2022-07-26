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六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福水樂園祭出鮪魚肚優惠，搶攻暑假消暑商機。圖／六福村提供
六福水樂園祭出鮪魚肚優惠，搶攻暑假消暑商機。圖／六福村提供

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉滑水道」，就連六福村都跑到劍湖山臉書留言「再騙啊」敲碗要求正妹完整影片，讓網友笑噴兩間樂園鬥嘴太有趣。

劍湖山是在3天前釋出正妹玩滑水道影片後，立刻被眼尖網友發現滑進、滑出滑水道的不僅不同人，連性別都不同，從爆乳比基尼正妹變成刺青猛男，讓大批網友笑稱不敢去劍湖山玩水，但也有想嘗試性別轉換的網友躍躍欲試。

沒想到影片一上架，就連六福村都跑來湊熱鬧開酸留言「女友進去，男友出來；你們設施真的沒有疑慮嗎？」讓網友紛紛笑翻留言「六福村很嗆」，劍湖山也不敢示弱回應六福村「我們歡迎哈妮（六福村女性形象吉祥物）來玩，看出來時會不會變哈比，來試試看嘛」。

劍湖山今天終於放上正妹玩滑水道的後半段影片，澄清真的不會「性轉」，歡迎遊客自己來玩玩看，不過也讓六福村再抓到機會「侵門踏戶」到貼文下方留言「再騙啊，沒有開頭畫面是要證明什麼？」還不忘推銷自家的六福水樂園，讓劍湖山反嗆「你今天就是要當吵架王是不是」，也讓看戲的網友在旁煽風點火不斷留言「我要看到血流成河」。

不過據了解，六福村與劍湖山之間關係不差，純粹互相開玩笑，也樂得藉拌嘴逗笑網友及遊客，六福村除了推銷自家水樂園，近期也祭出「鮪魚日」門票299元的優惠，只要小腹能捏出肚肉就能享優惠，希望搶攻暑假旅遊旺季，但更歡迎遊客趁暑假能兩邊的水樂園都去體驗看看。

六福村也推薦自家園區內最強消暑設施、也是全台唯一的「冰凍滑道」，水溫僅6度，加上俯衝速度感，能讓遊客瞬間清涼暑氣全消，還有超刺激飛天梭立體滑道「海神飛艇」、造型像滑板運動的Ｕ型池「天旋地轉」、俯衝直下「急速飛魚」及UFO造型的「大漩渦」等，都是民眾們今年夏天最期待的消暑玩法。

劍湖山在臉書發正妹玩滑水道影片，意外引發網友熱議，就連六福村小編都來湊熱鬧。圖／翻攝自劍湖山臉書
劍湖山在臉書發正妹玩滑水道影片，意外引發網友熱議，就連六福村小編都來湊熱鬧。圖／翻攝自劍湖山臉書

六福村 正妹

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