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另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

「滿漢大餐」進軍日本月銷5千碗！日人推薦吃法更爽脆

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本網友分享滿滿蔥花搭配滿漢大餐。圖／品牌提供
日本網友分享滿滿蔥花搭配滿漢大餐。圖／品牌提供

這兩年因疫情，衍生出各式各樣的宅經濟，民眾習慣在家料理三餐，即時類食品的進出口也變得更加熱門。台灣牛肉速食麵「滿漢大餐」也陸續進軍日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲等國，並引起各國網紅youtube影片開箱潮，網友的創意料理讓台灣網友驚嘆、紛紛嘗試，也成為疫情期間另類熱門話題。

「滿漢大餐」過去是許多亞洲觀光客來台的熱門伴手禮品項之一，外國旅客對含有燉煮牛肉的料理包情有獨鍾，軟嫩口感搭配濃郁味美湯頭，形塑台灣美食工藝印象，也因而擁有「食力外交」的美名。

滿漢大餐進軍日本也創下佳績，不到一年就已累積銷售突破6萬碗，月均銷售5千碗以上。通路包括日本知名量販超市，以及東京日本橋誠品生活、大阪神農市場等日本知名商店。

日前在日本網路舉辦線上創意滿漢料理活動，吸引數百名網友在instagram、twitter及youtube等網路社交平台討論，分享自己獨創的滿漢美味秘訣。日本知名網路媒體公司美麗台灣也特別分享介紹該活動，更有人大推爽脆蔥花「山」搭配滿漢大餐一起享用，更顯料豐味美。

日本滿漢大餐網路活動頁連結：https://www.instagram.com/p/CZZHCCKvE4w/?utm_medium=copy_link

日本 創意料理

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