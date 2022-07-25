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7-ELEVEN攜手「蜜蜂工坊」推蜂蜜拿鐵、Mister Donut蜂蜜檸檬甜甜圈

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「蜂蜜拿鐵」嚴選「蜜蜂工坊」的優質蜂蜜，7月27日至8月9日活動期間享推薦價59元。圖／7-ELEVEN提供
「蜂蜜拿鐵」嚴選「蜜蜂工坊」的優質蜂蜜，7月27日至8月9日活動期間享推薦價59元。圖／7-ELEVEN提供

迎接七夕情人節，不管有沒有情人都要吃點甜甜的，同步感受甜蜜氛圍。7-ELEVEN首度攜手「蜜蜂工坊」推出蜂蜜系列商品，7月27日起除了推出「蜂蜜拿鐵」，更攜手Mister Donut將蜜蜂工坊嚴選蜂蜜融入甜甜圈，推出袋裝規格的「蜂蜜檸檬甜甜圈」，攜帶食用超方便，即日起購買CITY系列指定咖啡搭配蜂蜜檸檬甜甜圈還可省20元。另外，在7-ELEVEN全台310間「Mister Donut專櫃」也同步販售與蜜蜂工坊聯名的5款限定甜甜圈，讓喜愛蜂蜜香甜滋味的民眾，今夏享受不一樣的新奇口感。

CITY CAFE全新推出的「蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產的優質蜂蜜，使用本土的荔枝蜜與泰國龍眼蜜黃金比例融合而成，香醇的拿鐵咖啡同時帶有蜜香與奶香，入口後散發濃郁香氣，增添香甜滑順口感，冷、熱飲都可選擇，7月27日至8月9日活動期間還可享推薦價59元。

暑假旅遊旺季來臨，車程中怎麼可以少了點心零嘴解悶，7-ELEVEN於風景型和交通幹道週邊門市設置「Mister Donut專櫃」滿足過路客外帶及路途點心需求，平均每店販售約10至15款甜甜圈品項，即日起也與Mister Donut品牌專門店同步展開「蜂meets檸檬季」活動，同樣攜手「蜜蜂工坊」合作推出多款甜甜圈，除了推出鬆軟綿密蛋糕口感淋上清爽檸檬糖霜的袋裝「蜂蜜檸檬甜甜圈」之外，更精選雙層蜂蜜檸檬波堤、蜂蜜歐菲香、蜜蜂漾波堤、蜂蜜天使巧貝、檸檬蜂蜜醬波堤共5款，於7-ELEVEN「Mister Donut專櫃」同步販售。

即日起7-ELEVEN全台310間「Mister Donut專櫃」門市與Mister Donut品牌專門店同步展開「蜂meets檸檬季」活動。圖／7-ELEVEN提供
即日起7-ELEVEN全台310間「Mister Donut專櫃」門市與Mister Donut品牌專門店同步展開「蜂meets檸檬季」活動。圖／7-ELEVEN提供
七夕情人節將至，7-ELEVEN推出蜂蜜系列商品，即日起購買CITY系列指定咖啡搭配蜂蜜檸檬甜甜圈還可省20元。圖／7-ELEVEN提供
七夕情人節將至，7-ELEVEN推出蜂蜜系列商品，即日起購買CITY系列指定咖啡搭配蜂蜜檸檬甜甜圈還可省20元。圖／7-ELEVEN提供

蜂蜜 蜜蜂 咖啡

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