7-ELEVEN攜手「蜜蜂工坊」推蜂蜜拿鐵、Mister Donut蜂蜜檸檬甜甜圈

迎接七夕情人節，不管有沒有情人都要吃點甜甜的，同步感受甜蜜氛圍。7-ELEVEN首度攜手「蜜蜂工坊」推出蜂蜜系列商品，7月27日起除了推出「蜂蜜拿鐵」，更攜手Mister Donut將蜜蜂工坊嚴選蜂蜜融入甜甜圈，推出袋裝規格的「蜂蜜檸檬甜甜圈」，攜帶食用超方便，即日起購買CITY系列指定咖啡搭配蜂蜜檸檬甜甜圈還可省20元。另外，在7-ELEVEN全台310間「Mister Donut專櫃」也同步販售與蜜蜂工坊聯名的5款限定甜甜圈，讓喜愛蜂蜜香甜滋味的民眾，今夏享受不一樣的新奇口感。

CITY CAFE全新推出的「蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產的優質蜂蜜，使用本土的荔枝蜜與泰國龍眼蜜黃金比例融合而成，香醇的拿鐵咖啡同時帶有蜜香與奶香，入口後散發濃郁香氣，增添香甜滑順口感，冷、熱飲都可選擇，7月27日至8月9日活動期間還可享推薦價59元。