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米其林星級侯布雄限量法式月餅 9月4日前預購享95折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
侯布雄璽月雙入禮盒組4,380元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
侯布雄璽月雙入禮盒組4,380元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林星級侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）2022中秋限定禮盒，即日起開放預購，9月4日前預購並完成付款，享95折優惠（中秋酒禮盒除外）。取貨日期為8月6日至9月10日，所有商品需於7日前預訂，數量有限，售完為止。

侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點所推出的法式月餅，融合日式和菓子概念，並加入主廚創意巧思，高顏值外表下兼具美味與驚喜，同時象徵中秋月圓人團圓，不但豐富了味蕾也為月餅帶來濃濃浪漫情。

「抹茶赤豆月餅」採用日本抺茶，茶香回甘，紅豆餡圓潤飽滿、軟糯綿密，甘甜的紅豆與醇濃抹茶一拍即合，搭配QQ麻糬口感更加豐富，讓人難以抗拒。

「洛神花茉莉」如寶石般紫紅色澤的餅皮，深沉明亮的洛神花內餡與清雅芬芳的茉莉香片，搭配酸櫻桃果乾，淡雅韻味中亦帶香甜的風味，令人沉迷。

月餅與茗茶是密不可分的最佳拍檔，此次獻上幽芳包種茶，茶色碧玉金黃，香氣清香幽雅好似花香，搭配月餅入口相得益彰，還有多款熱賣經典點心費南雪、瑪德蓮及新口味明太子沙布雷供大家挑選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法式藏月禮盒1,000元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。
法式藏月禮盒1,000元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。
侯布雄典藏禮盒1,800元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。
侯布雄典藏禮盒1,800元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。
中秋經典酒禮盒3,980元，原價4,680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
中秋經典酒禮盒3,980元，原價4,680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點為賓客們獻上2022中秋限定禮盒。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。
侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點為賓客們獻上2022中秋限定禮盒。圖／侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點提供。

月餅 中秋 甜點

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