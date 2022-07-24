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劍湖山暑期限定優惠 悠遊國旅269元再送哈根達斯冰淇淋
劍湖山世界歡慶36周年，搶搭悠遊國旅門票3折優惠，加碼雲嘉鄉親出示身分證件再送市價115元哈根達斯冰淇淋1杯，7月25日至8月31日可先至悠遊國旅3折遊樂園網站預約，平日購票269元，當月壽星也享有假日299元水陸一票玩到底優惠價格，餐廳更推出夏季限定生猛海鮮季活動。
劍湖山世界經理張華紋說，8月份即將迎來劍湖山36歲生日，搭配振興國旅活動，即日起至8月31日加碼推出優惠好康，「周末壽星」憑證購票水陸門票只要299元；「平日加碼」雲嘉鄉親優惠，身分證地址為雲林縣、嘉義縣或嘉義市，除至悠遊國旅網站預約可享269元優惠外，出示身分證件購票，再送哈根達斯冰淇淋乙杯。
張華紋也說，全家玩樂園專案最受歡迎，每房7755元起，包含一泊二食與主題樂園2日門票，是全家出遊CP值最優首選；且飯店蔚藍西餐廳推出夏季限時「生猛海鮮季」，即日起至8月31日，每名大人搭配1名12歲以下兒童用餐，即可享有大手牽小手優惠，午餐每組899元、晚餐每組1099元。
張華紋表示，國旅優惠活動期間為即日起至12月15日，暑假平日水陸一票暢玩門票下殺3折，周日至周四入住劍湖山渡假大飯店，最高可補助1300元，若經費用罄會提前結束，想體驗五星住宿、大啖美食、水陸樂園暢遊，詳情可至劍湖山世界官網查詢http://www.janfusun.com.tw/。
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