「芋兔」不搗藥！食芋堂限定禮盒 改寫月亮的傳說

今年「芋兔」不搗藥，而是在掘芋！這是芋品專門食芋堂的中秋新創意，其以「月兔搗藥」為主題，推出中秋限定禮盒「芋兔」，禮盒上復古韻味的插圖展現出玩轉真相的趣味故事，帶領芋頭控們一探月兔和芋頭的神秘關係。

食芋堂2022中秋限定禮盒「芋兔」，包含以招牌蜜芋餡結合傳統綠豆椪的新品「芋豆椪」，多層次的雪白外衣，包進芋頭和綠豆碰撞的滋味；另有「芋頭半蛋酥」，手工千層酥皮，細緻鬆脆，內餡填入滿滿的蜜芋頭，再加上半顆鹹蛋黃，鹹甜平衡，不搶芋味。

第三款超可愛的「假面芋品」為「菠蘿芋頭酥」，頂著大人小孩喜愛的菠蘿面具，上蓋酥皮奶油香氣十足，菱格紋底下則包覆著飽滿的綿蜜芋餡。被稱為「隱藏芋品」的「芋香太陽餅」也有專屬禮盒，除了享受純粹的芋頭滋味，也可以泡進牛奶一起吃，別有風味。