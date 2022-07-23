日本青森蘋果X台灣烤地瓜！微熱山丘水果月餅創新味

後疫情時代，生活逐漸回歸正軌，重拾以往的美好時光；而人們也終於在象徵收穫的秋季，看到了曙光。台灣的甜點品牌「微熱山丘」於是在秋收之際，以來自大自然收成的果實製作水果月餅。其中，除了經典口味「鳳梨奶黃月餅」，今年更首次將日本青森縣紅玉蘋果結合台灣烤地瓜，推出全新口味「紅玉蘋果月餅」。

時序即將入秋，準備將前兩季耕耘的成果收藏，迎來豐碩、歡慶的秋收。秉持農企業核心的「微熱山丘」抱持著共好精神，以大地豐收的果實，製作天然美味的甜點。近年更以水果製作月餅，把感謝的心意包進月餅中。

今年微熱山丘的水果月餅共有兩種口味，經典口味「鳳梨奶黃月餅」，外層使用清爽的桃山餅皮，內餡為風味濃郁的經典鳳梨醬，搭配細緻滑順的鹹香奶黃，為台灣土產鳳梨特有酸甜滋味增添層次。新口味「紅玉蘋果月餅」，則選用與蘋果酥相同的日本青森紅玉蘋果內餡，結合台灣經典的烤地瓜，柔軟細膩的地瓜泥，為彈牙的果丁增添和諧的溫潤感。

兩款水果月餅的餅皮上，也層次分明印上的鳳梨花、蘋果花花紋，展現風味與烤色兼具的烘焙工藝。

微熱山丘今年也推出顧客許願組合「綜合禮盒」與「經典禮盒」。「綜合禮盒」內含鳳梨蘋果月餅2入、鳳梨酥5入；「經典禮盒」則是鳳梨酥、蘋果酥各5入。外包裝則沿用牛皮紙材，保留品牌特有的低調樸實。此外，禮盒上蓋印有童趣的插畫主視覺，傳達「一起重拾美好」的感恩含意。