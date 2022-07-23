台灣也會漲價嗎？日本Panasonic宣布調漲家電價格　台灣松下：沒收到消息

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文／陳盈蓉

日本Panasonic於前（20）日在官網宣布，因為原物料、製造和物流成本的持續上升，將從8月1日起陸續調漲家電出貨價格，包含冰箱、洗碗機、微波爐、洗衣機、吸塵器、電鍋等近80項商品，漲幅約3%至23%。

採購成本不斷提高 不得不調漲商品價格

日本官網提到因為外部環境持續惡化，只能不斷提高生產率和降低成本，但原物料價格上漲、半導體等零件調度價格上揚，導致採購成本上升，另外匯率波動的影響，已經負荷不了，必須針對部分國產家電進行調整，不過日本Panasonic並未具體提到各項商品價格會提高多少百分點。

據《中廣新聞網》報導指出，日本家電廠商調漲出貨價格的狀況正在逐漸擴大，不僅日本Panasonic宣布調漲，日本日立製作所（Hitachi） 旗下負責家電產品製造、銷售業務的Hitachi Global Life Solutions今年4月起，也調漲冰箱和洗衣機的出貨價格；Balmuda則調漲蒸氣烤麵包機等商品直銷價格，平均漲幅8%；另外，Iris Ohyama也從6月起調整，多數商品漲幅超過10%。

報導進一步提到，分析師表示，由於製造晶片使用的化學材料已上漲10%到20%，再加上建設新半導體設施所需的勞動力短缺、勞工薪資上漲等因素，都導致依賴半導體的產品變得更貴，業者只能調漲售價因應。

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Panasonic國際牌熱門關鍵字 家電類商品紛紛上榜

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「Panasonic國際牌」近一年（2021/07/22 - 2022/07/21）熱門關鍵字，可以看到「電烤箱」、「除濕機」、「吹風機」、「免治馬桶」、「洗衣機」等家電類一詞，顯示Panasonic在台灣民眾心中是添購家電時，會列入選項的品牌之一。

詢問台灣Panasonic是否會跟上日本Panasonic調漲家電？對此，台灣松下表示，業務上台灣與日本是互不干涉，各自管理經營，關於日本調漲家電資訊，目前台灣這邊沒有收到任何消息。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月22日至2022年07月21日。