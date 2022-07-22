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流動內餡+鄰里故事 大直英迪格酒店中秋「金蝶引月」

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
流心奶黃月餅。圖／大直英迪格提供
流心奶黃月餅。圖／大直英迪格提供

中秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「金蝶引月」中秋禮盒，禮盒設計的靈感來自鄰近的劍南蝶園，黑與金色碰撞出蝶舞之姿；內含4種口味的廣式月餅，還包括療癒感十足、甜鹹交織的金沙流心月餅，

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，全世界沒有任何一家英迪格是一模一樣的，因為各個城市的英迪格，都在訴說自己的「鄰里文化」故事。劍南蝶園是台北市著名的自然生態復育及保育區，白天可漫步園區欣賞蝶舞，入夜則成為俯瞰大直美麗夜景的最佳地點〪今年7月，大直英迪格酒店新開幕全戶外酒吧sneaKOut BAR，也時常可見蝴蝶飛舞，因此中秋月餅禮盒設計主題也呼應酒吧的「城市秘境」。

台北大直英迪格酒店「金蝶引月」中秋禮盒，4款內餡口味分別為柴燒玫瑰福圓、鳳梨金萱烏龍、滷肉豆沙及干貝xo醬，兼具傳統與創意。餅皮採傳統工法製作，嚴格把關糖漿熬煮時間，並以鳳梨與檸檬作為天然果酸，皮薄、Q彈、軟嫩且帶有淡淡天然果香味；且餅皮紋路清晰、呈現棗紅烤色，立挺不塌陷。其中另有3顆口感絲滑、綿密且帶著蜂蜜香氣的金沙流心月餅。

禮盒售價1,280元，內含7顆月餅、每顆重90公克。8月10日前預訂可享早鳥優惠85折1,088元，8月16日起將陸續出貨；訂購30盒以上享單一地址免運優惠。數量有限售完為止。洽詢電話：02-3518-7772，網址：https://reurl.cc/e3R9km

鳳梨金萱烏龍月餅。圖／大直英迪格提供
鳳梨金萱烏龍月餅。圖／大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店中秋月餅禮盒「金蝶引月」，早鳥優惠中。圖／大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店中秋月餅禮盒「金蝶引月」，早鳥優惠中。圖／大直英迪格提供
柴燒玫瑰福圓。圖／大直英迪格提供
柴燒玫瑰福圓。圖／大直英迪格提供

英迪格酒店 月餅 中秋

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