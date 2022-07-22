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各限量6000組！萊爾富推兩款449元「中元普渡箱」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，限量中元普渡組合箱、應景創意包裝、多入組商品全都有。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，限量中元普渡組合箱、應景創意包裝、多入組商品全都有。圖／萊爾富提供

搶攻中元商機，萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，為了便利民眾快速採買，祭出兩款各限量6,000箱、每箱售價449元的普渡組合，包含「中元普渡箱－同樂組」與「中元普渡箱－家庭組」，還有多項應景陳列創意包裝、素食與多入組商品最低下殺6.2折起。

萊爾富7月27日至8月23日推出全台各限量6,000箱的兩款普渡組合，每箱特價449元，其中「中元普渡箱－同樂組」內含義美系列經典巧克力泡芙與特濃牛奶泡芙、樂事系列岩燒海苔味洋芋片（袋裝）與美國經典原味洋芋片（袋裝）、多力多滋超濃起司味玉米片、維力炸醬碗麵（重量碗）、味王原汁牛肉麵5入組，老船長茄汁鯖魚（紅）、同榮特選燒鰻、愛之味玉筍、可口可樂600mL X 4入組等共11件商品；「中元普渡箱－家庭組」內含五木麵大師系列蘭州拉麵與和風麵條、雙響泡鹽味豚骨湯麵和手打麵和風豚骨風味（桶）、農心辛拉麵和隨緣泰式酸辣湯麵、維力炸醬包麵5入組、老船長茄汁鯖魚（紅）、同榮特選燒鰻、愛之味土豆麵筋、光泉冷泡茶王烏龍585mL X 4入組等共11件商品。

萊爾富也提供14款箱購商品，包含暢銷鋁箔包茶飲、果汁、咖啡、罐頭點心等，最低下殺6.2折起，包括樂法鋁箔包－紅茶一箱售價288元、優惠價179元，現打6.2折；酷椰嶼100%椰子汁一箱售價720元、優惠價469元，相當於6.5折；售價480元的泰山八寶粥禮盒（箱）和泰山花生仁湯禮盒（箱）每箱優惠價318元，相當於6.6折；售價528元的樹頂100％系列純柳橙汁（箱）和純蘋果汁（箱）每箱優惠價360元，相當於6.8折；售價360元的生活泡沬綠茶（箱）和生活泡沬紅茶（箱）每箱優惠價270元，相當於7.5折。

7月27日至8月23日爾富也引進中元限定的創意包裝商品，如取名吉利諧音的浪你平安包特價59元、象徵好運的Pocky好運棒棒來組合包特價269元、孔雀餅乾3入好料包特價99元、好運歡樂組合包特價85元與樂事意合組合包特價99元）、富有節慶特色的乖乖福氣滿滿箱成箱特惠價120元；還有全素可食的百事金光閃閃洋芋片組合箱，內含樂事系列的美國經典原味2包與海鹽口味2包，特價109元；以可愛肖像取勝的有PRETZ百力滋爽爽貓提袋組合包特價269元、樂事卡娜赫拉的小動物追劇組合包售價399元。

萊爾富禮遇會員祭出中元普渡暖心優惠，7月27日至8月23日推出會員全店消費滿額贈活動，於全台門市單筆消費滿500元、結帳時報手機號碼就送200元滿額購物金（4張50元滿額購物金，最晚將於9月3日前派發至會員Hi-Life VIP App），單筆消費可累贈，每位會員最高可得1,200元滿額購物金。

萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，多項應景創意包裝、素食與多入組商品最低下殺6.2折起。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，多項應景創意包裝、素食與多入組商品最低下殺6.2折起。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，樂事意合組合包特價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，樂事意合組合包特價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日會員全店單筆消費滿500元送200元滿額購物金。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日會員全店單筆消費滿500元送200元滿額購物金。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，孔雀餅乾3入好料包特價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，孔雀餅乾3入好料包特價99元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，PRETZ百力滋爽爽貓提袋組合包特價269元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，PRETZ百力滋爽爽貓提袋組合包特價269元。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，應景創意包裝、全素可食、可愛肖像、多入組商品應有盡有。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，應景創意包裝、全素可食、可愛肖像、多入組商品應有盡有。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠吸客。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻中元商機，7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠吸客。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，Pocky好運棒棒來組合包特價269元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，Pocky好運棒棒來組合包特價269元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，樂事卡娜赫拉的小動物追劇組合包售價399元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，樂事卡娜赫拉的小動物追劇組合包售價399元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，好運歡樂組合包特價85元。圖／萊爾富提供
萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，好運歡樂組合包特價85元。圖／萊爾富提供

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