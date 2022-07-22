國旅補助開跑！台南多家飯店開幕 高達549家旅宿業參加

交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」自7月15日起開跑，台南市目前已有549家旅宿業參加，其中473家直接適用加碼至1300元補助，還有6家環保標章旅宿更可加碼至1500元，台南市政府也推出一系列活動，邀請國人享受夏日徜徉台南。

市長黃偉哲表示，台南不僅擁有獨特的古都氛圍及美食小吃，同時山海農漁體驗一應俱全，已然成為國旅第一品牌。目前旅宿業家數居六都之首，並首創都市型民宿，而近期包括安平雅樂軒酒店、福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店等大型旅館先後開幕，更顯見業者在佈局疫後觀光市場特別青睞台南。

目前台南市已有549家旅宿業者參與悠遊國旅補助，其中約9成符合加碼補助（即473家旅宿業具自行車友善旅宿、溫泉標章、環保標章、星級旅館或好客民宿資格），旅客訂房住宿就能直接獲得1300元優惠折抵。

而打滿3劑疫苗的旅客，入住台南所有參與悠遊國旅補助的旅宿業，不論業者是否有無取得相關標章都能獲得1300元住宿折抵。

旅客使用「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」要先至活動官方網站上傳身分證件及疫苗接種證明，向有參與悠遊國旅的台南旅宿業者直接訂房（例如官網訂房或電話訂房）。

另外，入住具有環保標章的6家旅宿業（尖山埤江南渡假村、安平倆倆、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店、劍橋大飯店-台南、南科贊美酒店），旅客只要下載行政院環境保護署「環保集點APP」取得電子優惠券就能再加碼200元住宿折抵，共可折抵1500元。

另頑皮世界及尖山埤江南渡假村也參加觀光遊樂業入園優惠活動，不限次數享受全票3折優惠。也提醒全國旅客，悠遊國旅住宿補助僅限自由行的國人於周日至周四使用（排除周五與周六、中秋及國慶連續假日），每人只能使用一次。

觀光遊樂業優惠入園則限周一至周五（排除例假日及休園日），無使用次數的規定。因額度均有限，建議要儘早入住、入園使用。

觀旅局長郭貞慧說，9月30日前到台南住宿一樣都能獲得「2022台南好康券」。可以免費搭乘大台南公車（包含市區公車、幹線公車及觀光公車），還能享受食宿遊購行超過100種優惠，每月還能抽大獎。

台南活動也一檔接一檔，有南美館2館的「亞洲的地獄與幽魂」特展，「國際芒果節」、「新營甜蜜節」、農曆七月限定「台南最強女鬼」散步導覽、「七夕嘉年華」、「一見雙雕藝術季」、「台南炸雞節」、「府城漢堡節」、「再見‧梵谷─光影體驗」、「2022水域遊憩體驗活動」、「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」、「總爺和風文化祭」、「WBSC U-12世界盃少棒錦標賽」及「夏日音樂節─將軍吼」等。

觀旅局今年也推出以美食為主題的「台南好食小旅行」，以經典台菜、夜市美食及巷弄小吃結合各區特色景點及觀光工廠，有「韓國網紅帶你出海吃透透」、「跟著藝術名家吃臺南」、「找尋摘星美食拜拜去」、「吃飽吃滿俗女應援團」及「大口吃親子FUN電團」5大路線等，皆由主廚大師或旅遊達人親自帶路的限量一日遊行程，提早預約不僅享受優惠價，還能再搭配悠遊國旅住宿補助，多重享受一次滿足。