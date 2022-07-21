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南投九九峰動物樂園24日剪綵 免費入場就剩這天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，將於24日周日剪綵，當天開放試營運，不分縣市民眾入場免門票，園方表示，最快8月底開幕，屆時直接正式營業。

九九峰動物樂園位在投14線2.5K處附近，占地約20公頃，業者因熱愛鳥類及小動物，逐年引進珍奇鳥禽，隨種類漸增加，8年多前籌備打造小型動物樂園，至今斥資逾7億元，今年4月完成第一期園區，並母親節期間進行首波試營運。

九九峰動物樂園指出，園內鳥禽品種至少4、50種，且持續引進，是「亞洲規模最大的鳥園」，而為讓鳥類有空間飛行，讓遊客近距離欣賞，打造4座天網鳥籠，同時飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，現階段動物種類已約有70種。

此外，設有園區內除了設有鳥類區、可愛動物區，還有「恐龍之丘」有會動的恐龍，以及小型動物餵食區、大鳥窩、動物醫院等設施，預計24日周日辦理剪綵儀式，當天開放試營運，不分縣市民眾入場免門票，搶先體驗該動物園魅力。

園方表示，先前母親節的首波試營運僅限草屯鎮民，5天就吸引上萬人次造訪，經彙整遊客建議、調整營運模式及招商後，排定在24日剪綵，當天不分縣市、不限人數開放免費入場，後續進行園區總體檢，最快8月底才會正式開幕迎賓。

至於入園門票，據了解，全票560元、優待票460元、學生票360元、半票280元，居民優惠票研議中；園方表示，上述票價為初步規畫，實際收費屆時依票務公告為準，而開幕當天就正式售票，因此剪綵日將是最後一次開放免費入場。

南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
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南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
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南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」將於24日剪綵，當天開放民眾免費入場。記者賴香珊／攝影

動物園 恐龍

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