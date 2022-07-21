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淡海輕軌推「Light Life輕生活市集」 讓民眾邊吃邊玩

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司推出「Light Life輕生活市集」，要讓民眾邊玩邊吃，體驗淡水知名特色品牌。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推出「Light Life輕生活市集」，要讓民眾邊玩邊吃，體驗淡水知名特色品牌。圖／新北捷運公司提供

暑假到來，淡海輕軌旅客回流2成，新北捷運公司為讓民眾搭乘輕軌也能輕鬆品嘗在地美食、買伴手禮，將於淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期兩個月的「Light Life輕生活市集」，嚴選淡水的特色美食品牌、知名伴手禮及輕軌周邊小物。活動期間為每週六、日下午2時至7時，一路延續至9月11日。

新北捷運公司表示，本次市集精選多家淡水人氣特色美食品牌，包含淡水老街名店古早味小吃店「中山五十六」，現炸的土魠魚、紅燒肉和甜不辣等小點心，配上甜辣醬和泡菜，酸甜又開胃。

還有來淡水必吃的「登峰丸啤吧」，賣得是唰嘴的魚酥，搭配冰涼的烏梅汁。炎炎夏日吃冰品消暑最暢快，於淡水創立的在地健康冰品「BITI比禔．果泥雪條品牌」，用五顏六色的水果打成泥製成各式冰棒，大熱天裡一口咬下透心涼。

新北捷運公司指出，除品嘗美食還有紀念品可以帶回家，市集將特色小吃結合文創商品，淡水人氣名店「醍醐大師」推出各種淡水人氣名產為主的特色雨傘，還有必買的鐵蛋伴手禮。

高人氣伴手禮名店「海邊走走」也販售包餡蛋捲與隨手包堅果，以及淡海輕軌自有人氣商品也能在現場直接購買，像是輕軌造型水、迴力車、繪本就相當受到民眾歡迎。

新北捷運公司說，期望大家在搭乘輕軌時，用比較輕鬆的、慢活的態度，好好的享受淡水之旅，這一次先推出淡水比較有特色的商家，未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上，融入民眾的日常生活。

新北捷運公司說，他們這次也與KKday合作推出「150元獨家套票」，內含淡海輕軌1日票與Light Life市集券（每張面額105元），還加贈限量幾米磁鐵與KKday消暑濕紙巾，數量有限，贈完為止，消費滿額還贈搖搖清涼扇。

民眾可於一天內無限搭乘淡海輕軌，暢遊淡水美景，還可以到市集逛逛各式必買必吃淡水經典美食伴手禮。此外，市集現場也聽得到近期發布淡海輕軌綠山線、藍海線的進站音樂以及〈七月的夏天〉原創歌曲， MV也同步在月台及車廂電視都能看到，讓整個夏季充滿悠閒、輕鬆的氛圍。

淡海輕軌 淡水

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