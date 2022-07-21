物超所值！台南古蹟漫遊券只要150元 遊地獄也有優惠
備受好評的台南古蹟漫遊券推出最新優惠！台南市政府文化局結合安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟售票景點推出的2022年「台南古蹟漫遊券」，將從7月23日（周六）起開始販售！這次發售票券使用無期限，玩遍台南經典古蹟只要150元！另外還加碼5大熱門景點購全票優惠，讓您輕鬆玩更省荷包！
文化局表示，年年熱賣4至5萬張的「台南古蹟漫遊券」，仍然維持150元的優惠價格，憑券即可暢遊府城古蹟赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城，遊客可自由搭配不一樣的遊程體驗！票券設計每次都有新亮點，以插畫形式呈現台南古蹟特色，度過優閒愜意的臺南日常，騎著車品嘗在地美食，邀請您一同來享受屬於台南的漫遊時光！
此外，憑券可至台版亞馬遜河之稱的「四草綠色隧道」、近期展出亞洲的地獄與幽魂展超人氣的「台南市美術館」、藝術殿堂「奇美博物館（常設展）」、工業風格「十鼓仁糖文創園區」及眷村懷舊風格的「水交社文化園區」等5大必遊景點享購全票6至85折之優惠折扣，讓你「遊地獄也遇到優惠」！
最物超所值趕快手刀來搶！「2022台南古蹟漫遊券」本周六發售，限期販售至今年底，優惠價150元只在聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣。各園區門票使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來台南，還可以出示漫遊券繼續玩！
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