彰化與巴黎的對話 台法兩地藝術家聯展今開幕
「彰化‧巴黎對話臺法藝術交流展」今天在彰化縣立美術館開幕，彰化縣長王惠美表示，此次參展者包括法國藝術家、在台的法國藝術家及台灣藝術家一起展出，希望透過國際交流打開藝術視野，也讓世界看見彰化的藝術實力。
王惠美表示，此次展覽以雙策展人方式，分別由人類博物館的榮譽主任研究員、法國杜澤林博物館前館長柯孟德先生擔任法國策展人，台灣策展人則是高雄師範大學兼任助理教授施淑萍共同策劃，並邀請彰化出生的現代水墨大師袁金塔擔任策展顧問，希望透過台灣及法國策展人的不同觀點，展現二地藝術家的多樣創作，在彰化美術館的藝術平臺上相互欣賞砌磋。
今天開展典禮由王惠美和法國在台協會主任公孫孟、施淑萍、袁金塔等人一起主持開幕儀式，並由法國大提琴家法蘭克・伯納德開場演出，展出藝術家也與會交流。
國內策展人施淑萍說，此次展覽將臺灣藝術家作品分成「人‧百態」、「景‧虛實」、「物．萬象」、「型．寓話」4大主題，包含繪畫、雕塑、複合媒材及裝置藝術等共有44件，展示彰化藝術家獨特的創作技法和個人風格；法國藝術家作品，包含繪畫、金屬工藝、雕刻等共有47件。
其中居住在臺灣的法國藝術家，雖是法國人但來台多年，長期沉浸在台灣不同城市文化的滋養，其創作的思維與元素有別於來自於法國本地及臺灣藝術家，展現更多的臺灣觀察及國際議題關注的世界觀。
文化局局長張雀芬說，此次參展藝術家包括5位法國具特色的藝術家來台參展、5位在台灣的法國藝術家，出身或現居彰化44位具有國際展覽或參賽經驗藝術家，包含西方媒材的陳景容、施並錫、施南生，東方媒材的陳朝寶、袁金塔、莊連東、白丰中，複合媒材及立體創作的許文融、黃步青、洪易等人，串聯起台灣與法國藝術家的不同創作面貌。
此次展覽也邀請知名藝術家，與大家互動和手作教學，歡迎大朋友小朋友共襄盛舉，人人都可以成為藝術家，將在彰化縣立美術館展出到9月4日。
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