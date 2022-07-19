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野老朝雄「CONNECT連結」展 台日共創祈福千紙鶴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本圖紋藝術家野老朝雄與「祈福千紙鶴」作品。圖／誠品提供
日本圖紋藝術家野老朝雄與「祈福千紙鶴」作品。圖／誠品提供

日本圖紋藝術家野老朝雄，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」圖紋設計2020東京奧運會徽，在許多人心中留下深刻印象。這回他首度在台策展「野老朝雄"CONNECT連結"」，有感於世界局勢紛擾，透過代表和平、祈福的紙鶴，與台灣民眾共同創作「祈福千紙鶴」，將意念透過作品傳達，不只象徵台日友誼，也有對世界祝福之意。民眾現場可親自體驗幾何圖騰變化樂趣，堆疊出有如煙花燦爛的圖騰，也可走在祈福千紙鶴下，感受眾人祝福的意念。

野老朝雄活躍於日本建築、藝術、設計、時尚等多元領域，他開起圖紋創作之路，始於2001年美國911事件，他認為此事件造成到難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持著正向的態度並認為「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」這也成為他以「CONNECT連結」為概念，致力創造眾多「可以連結的事物」。野老朝雄創作的幾何圖紋，可變換各種角度，不論圖騰怎麼轉都能相連，象徵著「多元與不同形式的連結」。

野老朝雄此次應誠品文化藝術術基金會與中華文化總會、Taiwan Pitch共同邀請來台策展。除了是首度在台策展，他也親自抵台多日在場監督，據工作人員指出，野老朝雄在場相當認真，每次到展覽現場，一定會再親自動手微調。其實野老朝雄對台灣並不陌生，在台灣也有許多在地友人，他表示「每次來台都留下美好的經驗與回憶。台灣的東西都很好吃，認識的每個人都很親切。在文化上，我也對台灣留有這麼多古老風俗與文化覺得感動。」

展覽現場除了多件設計新作首次發表，還有野老朝雄眾多代表作品特別空運來台展出，像是體現美學黃金比例的「碰碰熊（KumaponG）」圖紋、與建築師鶴岡信太郎（亦是本次展場設計者）及小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島紙鶴千中選一」。此外，展場也匯集近300幅經典紋樣，以4米高巨幅投影展現幾何藝術，參觀民眾也可透過互動裝置，親自體驗圖紋之美與折紙樂趣。展覽今日起於誠品信義店6樓展演廳登場，即日起至8月14日皆可免費入場體驗。

「野老朝雄"CONNECT連結"」展

展覽時間：7/19(二) – 8/14(日) 11:00 – 21:30

展覽地點：誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口

衛星展：誠品生活南西、誠品生活松菸店

集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影
集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影
「祈福千紙鶴」作品。記者江佩君／攝影
「祈福千紙鶴」作品。記者江佩君／攝影
集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影
集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影
「祈福千紙鶴」作品。記者江佩君／攝影
「祈福千紙鶴」作品。記者江佩君／攝影
「野老朝雄
「野老朝雄"CONNECT連結"」展覽現場。記者江佩君／攝影
現場可依折紙步驟折出紙鶴。記者江佩君／攝影
現場可依折紙步驟折出紙鶴。記者江佩君／攝影
誠品信義店松高路1樓入口處兩排立體設計的「野老連結積木」。記者江佩君／攝影
誠品信義店松高路1樓入口處兩排立體設計的「野老連結積木」。記者江佩君／攝影
現場互動裝置，體驗圖紋變化之美。記者江佩君／攝影
現場互動裝置，體驗圖紋變化之美。記者江佩君／攝影
集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影
集結近300幅野老朝雄經典圖紋創作。記者江佩君／攝影

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