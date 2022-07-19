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台鐵石斑魚便當擴大販售 5款便當明全台10車站限量開賣

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵今日宣布將推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同，圖為台中款特色便當。圖／台鐵提供
台鐵今日宣布將推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同，圖為台中款特色便當。圖／台鐵提供

中國大陸自6月起禁止我國輸入石斑魚，台鐵局於6月底趁勢與屏東縣政府合作推出第一波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，僅在南部新左營、高雄及屏東站販售，頗受好評。台鐵今日宣布將推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同，讓大家一同共襄盛舉，以實際行動挺漁民。

台鐵局說，龍膽石斑魚變身為台鐵便當的主菜，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，自7月20日至7月31日止，每日限量販售，嘗鮮八折推廣價，每份120元。台鐵局也將在明日上午於台北車站舉行「鐵石新嚐 為你而煮 台鐵石斑魚特色便當發表會」。

台鐵局職工福利委員會為了支持漁民，推廣本活動，凡購買石斑魚便當額外加碼贈送一瓶「EMU3000型首航紀念」礦泉水，限量5,000瓶，數量有限，送完為止。

台鐵局表示，歡迎大家來享用肉質鮮美彈牙的國產龍膽石斑魚，大啖各款兼具中西式的創新料理-石斑魚便當。讓大家享受鐵道旅行之餘，可品嚐各地區石斑魚特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶，也藉由各種新創便當料理，讓石斑魚融入日常飲食習慣，增加民眾採購意願，藉此擴展石斑魚內需市場。

台鐵今日宣布將推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同，圖為台北款特色便當，主食為義大利麵。圖／台鐵提供
台鐵今日宣布將推出第二波石斑魚特色便當，並推廣到北中南10個販售店，而且根據不同廚房生產，口味也不同，圖為台北款特色便當，主食為義大利麵。圖／台鐵提供

台鐵 便當 石斑

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