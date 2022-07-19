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來仙台光之樂章過聖誕！ 台灣虎航明上午10點開賣7航線

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航明日上午10點開賣第二波冬季機票，航點包括旭川、函館、仙台等，圖為仙台市在每年12月中下旬舉辦的盛會「SENDAI光のページェント（仙台光之樂章）」。記者盧逸峰／攝影
台灣虎航明日上午10點開賣第二波冬季機票，航點包括旭川、函館、仙台等，圖為仙台市在每年12月中下旬舉辦的盛會「SENDAI光のページェント（仙台光之樂章）」。記者盧逸峰／攝影

台灣虎航將於本明日上午10點開賣第二波冬季機票，此次開賣航線包括桃園-旭川、桃園-函館、桃園-仙台、桃園-茨城、桃園-名古屋、桃園-濟州島、高雄-名古屋，共計7條航線；日前虎航也開賣桃園-札幌航線，等於北海道3大航點將全數開賣。

台灣虎航說，本次推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，搭乘期間為2022年10月30日至2023年3月25日，旅客請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。本次開賣期間包括聖誕節、跨年及過年檔期，民眾可以好好把握。

台灣虎航也說，除了視各國邊境鬆綁狀況，將持續增加航班數，以提供更便捷的服務，更同時優化服務內容，台灣虎航即日起推出升級版的預辦登機及tigertrip服務，提供給旅客更優質且優惠的飛行體驗。

台灣虎航說，目前推出預辦登機2.0，只要透過電腦或手機等電子設備，登入台灣虎航官網指定頁面並輸入旅客相關資料，即可線上辦理報到與登機。於行動裝置中取得專屬電子登機證後，若是沒有託運行李，在航班起飛前30分鐘抵達候機室準備登機，不僅可省去現場報到排隊等待的時間，也可減少接觸，讓搭機更安心。

台灣虎航也推出全新的機加酒tigertrip服務，未來在購買機票時，虎迷們可以透過tigertrip的服務，一站式一次購買機票及飯店，提供虎迷們更多精選特惠飯店外，tigerclub會員更可便捷的累積機票回饋金，更將不定時推出飯店的驚喜優惠，方便的選擇，也讓虎迷們從此不再為了找尋飯店而在各大訂房網站上尋尋覓覓。

台灣虎航明日上午10點開賣第二波冬季機票，航點包括旭川、函館、仙台等，圖為旭川市旭山動物園的明星動物北極熊。記者盧逸峰／攝影
台灣虎航明日上午10點開賣第二波冬季機票，航點包括旭川、函館、仙台等，圖為旭川市旭山動物園的明星動物北極熊。記者盧逸峰／攝影

台灣虎航 桃園 機票

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