全台6間份量大又多汁的美式漢堡 好吃到連手指都要舔乾淨！

簡單的麵包皮裡夾著豐富多變的餡料，大口咬下一次滿足！

Butcher by LanPengYou 屠夫漢堡

台北市/信義區

店內裝潢以極黑呈現高質感，漢堡口味豐富，必吃人氣海鹽堅果牛奶糖漢堡，煙燻培根和店家特製的牛奶糖醬完美融合，鹹甜滋味加上堅果粒增添口感，每一口都能品嚐到美味！（MENU美食誌小吃貨Cindy 💕提供）

Webberger

高雄市/新興區

高雄販售多年的漢堡專賣店，必點超吸晴的Webberger 大樓，由六片肉排堆疊而成的漢堡，厚實的肉排搭配鹹香的起司，絕對一吃就愛上！（MENU美食誌涵涵提供）

TAKE OUT burger&cafe忠孝新生店

台北市/中正區

堡彪專業美式漢堡日新種店

台中市/西區

從裝潢擺設到餐點都是以美式風格為主，推薦手打牛肉堡系列，堅持手打的方式來讓肉排更彈牙，透過慢火煎煮將牛肉的原汁都鎖在肉排裡，口口讓人驚艷！（MENU美食誌Ting Yuan🦄️提供）

喀漢堡 SELFISH BURGER台北世貿門市

台北市/信義區

位於世貿一館附近的美式餐廳，漢堡有多種口味可以選擇，由厚實的鱈魚製作而成的柚子鱈魚堡，搭配柚子塔塔醬和涼拌高麗菜，清爽無負擔的滋味非常適合炎熱的夏季！（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）

Big Al's Burger

台北市/松山區

只賣晚上到深夜的美式復古漢堡店，除了必吃的漢堡外，還有不能錯過的秘製炸雞和奶昔，外酥內軟的炸雞，搭配店家特製的微辣特調醬，超級涮嘴！（MENU美食誌Herman FD提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！