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影／故宮南院無人機展演晚間登場 500架彩排璀燦吸睛
嘉義縣故宮南院前年首創推出，結合無人機及水上舞台展演人機互動的「嬉遊南院－仲夏夜星幻」，創下現場加網路逾60萬人觀賞佳績，疫情降溫，7月展開的夏日親子藝術月，重頭戲無人機展演，首場晚間8點登場。
今年在疫情與俄烏戰爭氛圍下，無人機展演主題設定為「平安」，結合故宮南院當期展覽及文物，包括青花龍紋天球瓶轉化為3D龍首、掐絲琺瑯番蓮紋瓶、玉龍紋盤、王羲之的平安帖等國寶，作藝術與科技結合跨界演出。
今年無人機架數300架，提升到500架，充分展現國內無人機團隊能力與技術，昨晚彩排，500架無人機群飛，在夜空中迅速變換隊形圖案，讓人嘆為觀止。
接下來還有3場演出，請注意官方公告，特別是最後一場將會在10月10日，配合國慶焰火活動演出，非常令人期待。
夏日親子藝術月戶外大型兒童劇「O劇團《魔法BOOK思議》」，以及「仲夏平安夜」水舞無人機「首場」展演，晚間6點半起登場，劇團表演6點半到8點，地點在北側慶典花園；晚間8點到8點半無人機展演，無人機架次升級為500架，每個圖形都會在空中轉向，方便遊客從園區的不同角度欣賞。
縣府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，無人機國家隊8月由蔡英文總統揭牌，配合中央打造航太及無人機發展重鎮，與中科院合作，展演的台灣希望創新團隊進駐無人機研發中心，無人機展演為揭牌暖身。
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