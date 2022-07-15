夏天吹冷氣好所在！10大劇本殺LARP&密室逃脫遊戲工作室推薦

你知道什麼是劇本殺嗎？

劇本殺Larp，又譯謀殺之謎，流行於中國和海外華人圈，通常劇本會分恐怖、情感、歡樂、推理等，玩家會扮演劇本中的角色，透過研讀劇本、線索搜查、圓桌討論等等，與密室逃脫最大不同在於，劇本殺Larp較重視角色扮演，玩家必須融入在劇本裡，透過對話交流，約花上3~4小時，還原劇本故事，並解謎找出兇手或答案，是個很能展現個人表演慾望的遊戲。

在阿啾、鹿人、啾啾妹、辛卡等插畫家拍片宣傳過後，劇本殺Larp逐漸風靡起來，是夏日消暑遊玩的好去處，究竟大台北地區的劇本殺Larp工作室，哪幾間最多人討論？或是哪幾間網路聲量最高？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路上5大討論度最高的劇本殺Larp工作室，額外再加碼分享5大最夯的密室逃脫工作室，一起來看看吧！



iamge source：謀殺衛斯理工作室





5.遊域謀殺劇本空間

2017年以桌遊創業的遊域，是最早將劇本殺引進台灣並推廣的團隊之一，而且也是少數會先將劇本發給玩家的劇本殺工作室，基本上劇本都已繁體化，且約一半的劇本都能換裝，如此豐富的劇本設計，讓遊戲可以更加生動充滿互動性。

玩家都大讚：「太入戲，玩到後面整個大歪」、「帶領員友善，故事挺精彩，衣服超讚」、「GM帶領能力高強體驗非常好，還有各種場景道具與服裝配飾」。

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image source: 遊域的謀殺劇本空間

4.拉普拉斯

位於台北微風廣場附近的「拉普拉斯」，負責人是遊戲爐石戰記的主播廚爹，該專門店主要提供全新型態角色扮演推理遊戲，報名採預約制，劇本從新手入本到進階高手都有，而且新上架的新手劇本或獨家劇本，皆是繁化精修過的，團隊十分用心。

玩家推薦理由則是：「拉普出品，必屬佳作」、「主持人很入戲幽默」、「之前也在拉普拉斯玩過槍，真的超推」、「大讚貼心的GM 故事邏輯細節環環相扣」 。

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image source: 拉普拉斯LARPlus推理聚場

3.謀殺衛斯理

謀殺衛斯理於2019年創立，短短不到三年時間，除了在台北有天祥館、明曜館外，桃園中原大學附近也有分館，以劇本設計來說非常適合新手玩家入坑，現在工作室也在致力挖掘台灣原創劇本殺作者，希望有更多台灣在地故事能讓玩家玩。

玩家評論上都提到：「衛斯理改本形式特別適合新手入坑」、「劇本精彩，主持人專業入戲」、「推理遊戲分級清楚，服裝及劇情多元，主持人成功引領氣氛」。

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image source: 謀殺衛斯理工作室

2.宮月城

由詹子晴（ㄚ頭）、凱希、執行長Alon與OPA實境密室逃脫共同聯手創立的宮月城，以古代東方為裝潢風格，除了提供狼人殺獨立包廂外，也有提供自創或改編過的劇本殺Larp劇本，是目前劇本殺Larp工作室裡佈置最豪華的一間。



佈景與服裝精緻程度讓玩家紛紛讚賞：「衣服跟配件都好精緻，超級喜歡！」、「場景布置服裝什麼都很精緻，玩得很開心，是一個會想再回訪的地方」、「第一次的劇本就這麼燒腦但是宮廷劇我超愛，還可以穿到漢服」、「環境也很舒適，GM冷汗也非常專業與敬業」。

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1.拉普星球

由直播平台「浪LIVE」母公司旭瑞文化傳媒投資成立的拉普星球，除了台北有兩間分店外，台中逢甲也有店面，在軟硬體配備上可說是業界之冠，台北旗艦館甚至主打夢幻場景、華麗戲服，還首創妝髮梳化服務，堪稱高規格享受。

如此高規格的設備，玩家都很激推：「超好玩，主持人，npc超優秀」、「非常用心的店家，幾乎每個月都會去！」、「很棒很專業的場地，有專業化妝師還有佈置精良的場佈」、「各個方面都非常棒！推薦」、「玩劇本就是要來這邊～超棒」、「美賣～內容效果都相當沉浸」。

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密室逃脫是什麼？

密室逃脫在台灣流行許久，不只三五好友愛玩，有些公司企業舉辦團康活動也會選擇密室逃脫，來提升員工夥伴們的凝聚力，主要是一群玩家會被限制在一個近乎完全封閉的空間，需要利用身旁工具找線索，進而完成指定任務，最終達到逃離該空間，就算闖關成功。

看完劇本殺Larp工作室的介紹，緊接著就來看看台北還有哪5大「密室逃脫」工作室是網友最常討論的！

iamge source：笨蛋工作室密室逃脫Stupidparticle

5.Funlock放樂工作室

Funlock 放樂工作室成立於 2013 年，台北、台中皆有分店，在密室逃脫的主題規劃上十分多元，從中國武俠、日式神社、異國沙漠到中古歐洲，你想得到的風格，這裡應有盡有，完全能滿足所有的玩家喜好。

主題非常適合新手入坑，不少玩家都提到：「遊戲設計很讚、主題性強」、「第一次玩密室逃脫，關卡和場景很用心！」、「關卡設計很精緻，以為逃脫了，其實是進入另一個密室，很刺激」、「很適合新手體驗的密室逃脫」。

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image source: Funlock活動創意社

4.MissGAME密室逃脫

Miss GAME（密思創意股份有限公司）於2013年開始正式營運，除了在台北有三間分店外，宜蘭傳統藝術中心裡也有設點，是首度將密室逃脫依「系列遊戲」方式呈現的工作室，讓不少玩家躍躍欲試。

對此，玩家表示：「驚嚇度滿點，西門地點容易到達，推推」、「很不錯、很有臨場感，很有挑戰性，工作人員很親切」、「服務好體驗很真實好玩」、「已經來2訪了，服務人員親切」、「每個主題都很好玩又有驚悚又有可愛玩不膩」。

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image source: Miss GAME 密室逃脫

3.VIVELAND VR 虛擬實境樂園

VIVELAND VR是HTC在三創生活園區，打造的全台第一座VR實境樂園，以傳統密室逃脫為基礎，透過強大的VR設備整合技術，集結超多款VR遊樂主題，讓玩家可以不受空間限制，就能玩出比真實更真實的體驗。

如此新奇的體驗，讓玩家都狂推：「很有臨場感又高又刺激，而且要跟同伴互相一起過關才是重點」、「本作的美術設計很漂亮，完全打破我對VR遊戲的印象」、「第一次玩VR實境遊戲就玩到閉館」、「很推密室逃脫，遊戲臨場感很不錯」。

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image source: VIVELAND VR 虛擬實境樂園

2.Escapeholics

由10個熱愛完逃脫遊戲的男孩所創立的EPIC密室逃脫，取名是以「Escape逃脫」+「Holics上癮者」作結合，就是要讓每個玩家都玩到脫逃上癮，並首創兩人就可以玩的密室，連兩人情侶的玩家也能輕鬆入門。

玩家們玩到上癮：「在炎炎夏日與朋友最好的去處，有的玩還有冷氣吹！」、「大家一起來玩，真的很讚」、「初次玩密室感覺很棒，值得再去」、「工作人員很親切，很適合新手入門~遊戲場景有嚇到」。

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1.笨蛋工作室

笨蛋工作室成立於2013年，取名為「StupidParticle 笨蛋工作室」，認為笨蛋是一種精神，在台北、新竹、台中、台南皆有分館，每間分館的密室逃脫遊戲都不同，也有推出實境解謎遊戲，雖然主題不盡相同，但都很適合多人一起玩。



如此用心規劃主題的團隊，讓玩家狂推：「好玩有特色，大推醉後任務！」、「這是我玩過最好玩的密室脫逃遊戲」、「故事完整！有趣細膩～身歷其境！推推」、「場景很有質感，故事也非常有意義，很棒！」。

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image source: 笨蛋工作室密室逃脫Stupidparticle

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月04日至2022年07月03日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『LARP劇本殺、密室逃脫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統