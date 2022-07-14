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台北首家百坪咖啡館！「奎士咖啡」精品定位、千萬裝潢

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
占地百坪的精品咖啡館。圖／奎士咖啡提供
占地百坪的精品咖啡館。圖／奎士咖啡提供

佔地百坪的大型精品咖啡館「CURISTA COFFEE奎士咖啡」近日落腳台北信義計畫區，品牌強調有別於一般職人咖啡廳或連鎖咖啡品牌，而是提供一個全新的頂級咖啡體驗，意即「咖啡精品化」。

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人平均一年喝掉28.5億杯咖啡，國內咖啡市場驚人，加上後疫情時代的經濟復甦，「CURISTA COFFEE奎士咖啡」創辦人打造北部第一家大型精品咖啡館，首間市府旗艦店以純白極簡、藝術、工業風設計為靈感，首先入眼的是360度環狀大理石吧台，抬頭上看則是懸吊在空中的咖啡飄香裝置藝術，右手邊的開放式立食區由原木打造，佇立在角落的則是造價百萬的咖啡樹藝術品。

「CURISTA COFFEE奎士咖啡」標誌性沙漏logo為時間的象徵，表示美好的事物值得等待；名稱則來自於顧客「Customer」與咖啡師的英文「Barista」，因為品牌認為，一杯咖啡，就是建立在兩者之間。

「CURISTA COFFEE奎士咖啡」也提供預點外帶服務，凡訂購滿5杯飲品或500元以上，即可透過電話或官方Line@預先向客服下訂、線上支付完成，再於指定日期及時間到店領取，業者表示，如此可免於排隊，也寓意「時間是最難取得的精品，不如將寶貴的時間留給品嘗一杯美好的CURISTA COFFEE奎士咖啡」。

CURISTA COFFEE奎士咖啡市府旗艦店

地址：台北市信義區忠孝東路四段563號一樓

電話：02-2769-1668

IG：https://www.instagram.com/curista.coffee/

裝潢風格以純白極簡、藝術、工業風設計為靈感。圖／奎士咖啡提供
裝潢風格以純白極簡、藝術、工業風設計為靈感。圖／奎士咖啡提供
簡潔氛圍中，藝術品點綴其間。圖／奎士咖啡提供
簡潔氛圍中，藝術品點綴其間。圖／奎士咖啡提供
咖啡館首先入眼的是360度環狀大理石吧台。圖／奎士咖啡提供
咖啡館首先入眼的是360度環狀大理石吧台。圖／奎士咖啡提供
展現年輕朝氣的員工們。圖／奎士咖啡提供
展現年輕朝氣的員工們。圖／奎士咖啡提供

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