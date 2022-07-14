台灣僅0.1%乳源！全家便利商店開賣「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」

全家便利商店長期支持社會企業，即日起宣布將擴大於全台超過4,000間店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，其為全台僅0.1%的珍稀乳源，即日起至8月9日嘗鮮價每瓶149元（原價160元）。除實體通路外，會員App「Fami週期購」也提供鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」訂購服務，每期4瓶合計576元，等同單瓶只要144元，消費者於App下單並指定到貨日與店舖後，鮮乳將連續4週自動到店、每週到店一瓶鮮乳，不僅輕鬆取貨還可自動續訂，並由App及簡訊貼心提醒取貨；8月31日前首次訂購即贈50元購物金，續訂再加贈50元，合計最高送百元購物金。

2016年起全家便利商店領先同業，成為首間販售社會企業「鮮乳坊」好農鮮乳商品的便利商店，後續更共同開發多項好農鮮乳鮮食，協助在地優質酪農被看見。鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」率先於全家便利商店App「Fami週期購」推出，為便利商店通路獨家導入，推出後穩居銷售排行榜前3名，其為鮮乳坊與豐樂牧場共同打造，不僅是全台僅有0.1%的珍貴牛乳源，更為台灣第一瓶A2β酪蛋白鮮乳，且蛋白結構近母乳，讓家中不同年齡層的成員安心飲用。看好消費需求，即日起則正式擴大於全台全家便利商店販售，讓更多消費者能隨時隨地品嘗到精品級的鮮乳。 全台全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，8月底前於會員App「Fami週期購」訂購最高送百元購物金。圖／全家便利商店提供 全家便利商店會員App「Fami週期購」同步販售鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，自動補貨免撲空。圖／全家便利商店提供 全台僅0.1%乳源！全台超過4,000間全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供 鮮乳坊與豐樂牧場共同打造台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供 全家便利商店長期支持社會企業「鮮乳坊」，即日起再宣布將擴大於全台店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供