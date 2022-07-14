快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣僅0.1%乳源！全家便利商店開賣「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店長期支持社會企業「鮮乳坊」，線上線下同推「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期支持社會企業「鮮乳坊」，線上線下同推「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店長期支持社會企業，即日起宣布將擴大於全台超過4,000間店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，其為全台僅0.1%的珍稀乳源，即日起至8月9日嘗鮮價每瓶149元（原價160元）。除實體通路外，會員App「Fami週期購」也提供鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」訂購服務，每期4瓶合計576元，等同單瓶只要144元，消費者於App下單並指定到貨日與店舖後，鮮乳將連續4週自動到店、每週到店一瓶鮮乳，不僅輕鬆取貨還可自動續訂，並由App及簡訊貼心提醒取貨；8月31日前首次訂購即贈50元購物金，續訂再加贈50元，合計最高送百元購物金。

2016年起全家便利商店領先同業，成為首間販售社會企業「鮮乳坊」好農鮮乳商品的便利商店，後續更共同開發多項好農鮮乳鮮食，協助在地優質酪農被看見。鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」率先於全家便利商店App「Fami週期購」推出，為便利商店通路獨家導入，推出後穩居銷售排行榜前3名，其為鮮乳坊與豐樂牧場共同打造，不僅是全台僅有0.1%的珍貴牛乳源，更為台灣第一瓶A2β酪蛋白鮮乳，且蛋白結構近母乳，讓家中不同年齡層的成員安心飲用。看好消費需求，即日起則正式擴大於全台全家便利商店販售，讓更多消費者能隨時隨地品嘗到精品級的鮮乳。

全台全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，8月底前於會員App「Fami週期購」訂購最高送百元購物金。圖／全家便利商店提供
全台全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，8月底前於會員App「Fami週期購」訂購最高送百元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami週期購」同步販售鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，自動補貨免撲空。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami週期購」同步販售鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，自動補貨免撲空。圖／全家便利商店提供
全台僅0.1%乳源！全台超過4,000間全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
全台僅0.1%乳源！全台超過4,000間全家便利商店開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
鮮乳坊與豐樂牧場共同打造台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
鮮乳坊與豐樂牧場共同打造台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期支持社會企業「鮮乳坊」，即日起再宣布將擴大於全台店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期支持社會企業「鮮乳坊」，即日起再宣布將擴大於全台店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」。圖／全家便利商店提供

便利商店 社會企業

延伸閱讀

真的熱暑了！ ７家「蘋果蜜桃果茶系、芒果野莓冰沙系」消暑手搖飲攻略　買一送一、第2杯0元統統有

見「100%乳含量」是買到奶粉還鮮乳？內行曝絕招：一秒認出

闖東海大學鮮乳辦公室行竊 失風被逮還報假名原因曝光

全家便利商店沁涼消暑優惠！限時3天「Let’s Café、Fami!ce霜淇淋」等多項商品買1送1

相關新聞

南投半山夢工廠試營運5天就收費 搶先體驗遊客失望

樹德企業斥資30億元在南投縣南崗工業區打造「半山夢工廠」，8日試營運開放參觀，10層樓高的木構「生命樹」成為話題。

樂桃航空重返台灣天空 9月16日重啟大阪台北航線

樂桃航空今日宣布，將於9月16日起重啟「大阪（關西）-台北（桃園）」航線運營，機票已於即日起開始販售。票價自1980元起...

王淨小露纖腰尬「勘吉」搶鏡 與中谷美紀撞同款珠寶

台灣新生代女星王淨是當今的時尚寵兒，她在IG公開分享自己登上本月份台灣時尚雜誌《MILK X》封面故事的照片，笑說因為自...

台灣僅0.1%乳源！全家便利商店開賣「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」

全家便利商店長期支持社會企業，即日起宣布將擴大於全台超過4,000間店舖開賣鮮乳坊「A2β酪蛋白鮮乳」，其為全台僅0.1...

周杰倫MV小胖弟變FENDI大使 許光漢這是什麼勵志故事？

這幾年最受矚目的台灣男星許光漢，靠著多部熱門台劇成為當紅炸子雞，接著跨足音樂界當歌手，可以說是工作滿檔。雖然日前在第33...

迎中元！7-ELEVEN攜手4大宮廟推「代客普渡」　普渡箱澎湃又實用

農曆7月將至，為了方便大眾於疫情期間輕鬆備妥中元普渡所需，7-ELEVEN即日起展開「中元平安福」主題活動，祭出「夯聯名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。