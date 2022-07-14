樂桃航空重返台灣天空 9月16日重啟大阪台北航線

樂桃航空今日宣布，將於9月16日起重啟「大阪（關西）-台北（桃園）」航線運營，機票已於即日起開始販售。票價自1980元起，MM31航班每周五、日深夜大阪飛往台北；MM32每周六、一凌晨由台北飛往大阪。

樂桃航空說，「大阪-台北」航線自2021年4月8日起暫停約一年半後再次重啟運營，目前每周預計提供兩個航班。通過提出海外一日遊等新的旅行方式，讓海外旅行更加便捷。樂桃的國際航班迄今已達到服務1300萬乘客。其中，連接日本和台灣的航線被超過500萬人次使用。

繼上個月宣布的「大阪（關西）-首爾（仁川）」航線重啟後，「大阪-台北」是樂桃第二個重啟的國際航線，樂桃航空執行董事CEO森健明說，自2012年10月大阪（關西）-台北（桃園）首航，樂桃飛台灣航線已達10條航線，是Peach國際航線中數量最多的。

森健明也說，希望旅客從日本各地經關西機場到台灣，從台灣到日本各地，讓日本與台灣之間的人、事、物來往更加方便。Peach將恢復國際航班，也將擴大國際航線網絡，目標是在2025年世博會時，再次成為亞洲和大阪的橋樑。讓人們的交流更加活躍。