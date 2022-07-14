快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂桃航空重返台灣天空 9月16日重啟大阪台北航線

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
樂桃航空9月16日起重啟大阪-台北航線，目前每周預計提供兩個航班。圖／樂桃航空提供
樂桃航空9月16日起重啟大阪-台北航線，目前每周預計提供兩個航班。圖／樂桃航空提供

樂桃航空今日宣布，將於9月16日起重啟「大阪（關西）-台北（桃園）」航線運營，機票已於即日起開始販售。票價自1980元起，MM31航班每周五、日深夜大阪飛往台北；MM32每周六、一凌晨由台北飛往大阪。

樂桃航空說，「大阪-台北」航線自2021年4月8日起暫停約一年半後再次重啟運營，目前每周預計提供兩個航班。通過提出海外一日遊等新的旅行方式，讓海外旅行更加便捷。樂桃的國際航班迄今已達到服務1300萬乘客。其中，連接日本和台灣的航線被超過500萬人次使用。

繼上個月宣布的「大阪（關西）-首爾（仁川）」航線重啟後，「大阪-台北」是樂桃第二個重啟的國際航線，樂桃航空執行董事CEO森健明說，自2012年10月大阪（關西）-台北（桃園）首航，樂桃飛台灣航線已達10條航線，是Peach國際航線中數量最多的。

森健明也說，希望旅客從日本各地經關西機場到台灣，從台灣到日本各地，讓日本與台灣之間的人、事、物來往更加方便。Peach將恢復國際航班，也將擴大國際航線網絡，目標是在2025年世博會時，再次成為亞洲和大阪的橋樑。讓人們的交流更加活躍。

樂桃航空也說，期望成為亞洲的橋樑，也希望做為大家前往日本休閒旅行的首選，為此特別採取徹底的防疫措施，以安心旅遊為最優先。此外，樂桃於2021年4月8日起暫停所有國際航班，但將從今年8月28日起恢復運營，首先是「大阪（關西）-首爾（仁川）」航線，「大阪（關西）-台北（桃園）」將是第二個恢復的國際航班。

樂桃航空9月16日起重啟大阪-台北航線，目前每周預計提供兩個航班。圖／樂桃航空提供
樂桃航空9月16日起重啟大阪-台北航線，目前每周預計提供兩個航班。圖／樂桃航空提供

大阪 航線

延伸閱讀

張善政評論論文事件 林智堅：沒看到桃園願景只有抹黑

為何接受徵召 張善政：情感 還有想到這事心臟會蹦蹦跳

德外長嗆中是全球性挑戰 稱這方面要學日本「對付中國」

想擁有日本匠人級工藝免飛日本 室町硝子頂級杯具來了

相關新聞

把蔦屋書店變成辦公室 南港SHARE LOUNGE場域空間亮相

因應遠距工作趨勢而生，日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE推出的SHARE LOUNGE至今在日本已展店14家...

飯店補助1300變16300元！全台「悠遊國旅」飯店加碼5選，0元多住一晚、Buffet免費吃

由台灣政府交通部觀光局為了振興疫情共存後的國內旅遊經濟，特地規劃2022年7月15日的每週日至週四入住各大符合申請資格的民宿飯店，而入住旅客可「先搶先贏」獲得住宿補助，最高享有每房1300元的住宿補助。而飯店業者也抓準這波預期的市場商機，特地加碼推出各種超狂抵用金或其他搭配優惠，像是「補助1300元變16300元」、「免費多住一晚」與「0元吃高級Buffet」等好康統統都有，UDN小編整理全台5大飯店很狂的國旅加碼補助，一起來看看吧！

「2022台北國際夏季旅展」15日舉行 飯店推「買餐送房」、補助折抵0元入住

「2022台北國際夏季旅展」將於7月15日至18日一連4天於台北世貿一館舉行，將匯集各縣市觀光局、旅行社、飯店、景區等參展，除了提供旅遊資訊之外，許多業者也包裝優惠產品進行銷售，預料將成為民眾選購今年

國旅補助快閃優惠！ 這2家「0元入住」、 這6間「住一晚送一晚」還能免費吃早餐

悠遊國旅補助即將上路，你申請好了沒？台中有一間飯店在國旅補助方案開放使用之前，搶先祭出限時2天「0元入住」國旅補助快閃優惠，嘉義一間飯店搭配悠遊國旅補助推出最新0元住房優惠加免費享用自助早餐，另有6間

卡哇伊主題房、親子旅客遊戲場！ 10間「飯店國旅補助」夏日住房專案 省錢省心住得超開心

你決定好暑假要住宿哪家飯店了嗎？交通部觀光局日前祭出7月15日起平日入住星級旅館、環保標章旅館、或完整接種3劑疫苗的遊客，每人每晚最多可獲得一千三百元旅遊補助的方案，對想要暑假出遊的家庭旅客，正好可以

獨家商品、店舖特色搶先看！7-ELEVEN亞洲一萬店台南安平盛大開幕

7-ELEVEN亞洲第10,000家門市今天早上於台南市安平區盛大開幕，從第一家「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。