迎中元！7-ELEVEN攜手4大宮廟推「代客普渡」　普渡箱澎湃又實用

農曆7月將至，為了方便大眾於疫情期間輕鬆備妥中元普渡所需，7-ELEVEN即日起展開「中元平安福」主題活動，祭出「夯聯名」、「低接觸」、「整箱傳好好」3大策略，除了跨界合作白沙屯媽祖、咖波等7大明星肖像推出獨家規格禮盒、箱購零食，更首次擴大規模攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮、北港朝天宮等4大宮廟推出「代客普渡服務」；7-ELEVEN門市及「i預購」線上平台更推出免上市場的預購三牲、生鮮水果、普渡箱，掌握指尖經濟架構最多元又便利的普渡方案。

以零食搭配創新用品提升附加價值的普渡箱超實用，今年7-ELEVEN全新聯名7大明星肖像推出「中元平安福」主題專案架，推薦「白沙屯媽祖祈福箱」，獨家贈送過爐的白沙屯媽祖安全帽造型鑰匙圈，象徵給白沙屯媽祖「罩」平安，售價199元；「咖波享樂組合包」有超吸睛的咖波視覺造型後背包及收納袋，售價399元；「樂天小熊餅不鏽鋼杯組」、「品客隨行保溫杯組（原味）」附上外出、辦公都好用的不鏽鋼杯、保溫杯；「SOU SOU樂事收納籃」則是樂事與京都文青品牌SOU·SOU聯名獨家新品，售價299元。即日起至8月23日活動期間購買專案架指定商品任選3件，即可以199元加購「我不是胖虎多功能收納凳」一個，創新組合預計引爆搶購風潮，限量售完為止。

瞄準低接觸中元普渡商機，7-ELEVEN提供「代客普渡服務」，讓民眾免上宮廟，到門市即可完成代辦、代拜、代捐整合性服務。攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮、北港朝天宮等4大宮廟推出專屬組合普渡箱幫民眾代拜，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體，並針對中元節熱銷商品，於門市內陳列主題專區便利選購，也結合線上「i划算」群組推薦重點商品，讓消費者24小時皆可線上下單、門市便利取貨。

針對居家普渡需求，7-ELEVEN主推包裝米、泡麵、罐頭、零食等4大普渡天王，其中泡麵類暢銷品「農心辛辣白菜風味杯麵」箱購現省114元，並獨家推出「乾麵王 X 頌丹樂泰式打拋豬乾麵」即日起至8月23日嘗鮮價42元；零食箱袋則推薦超人氣「可樂果原味拜拜箱」、「超吉利組合包」等，最低只要77元即可輕鬆入手。

即日起至8月9日7-ELEVEN「中元平安福」預購首推普渡必備的關北草仔粿、紅龜粿，以及拜拜不可或缺的「大嬸婆三牲禮組」，一次備妥雞、魚、豬肉，「i預購」線上平台則有蘋果、奇異果、芒果等生鮮水果可宅配到府；另有「白沙屯普渡箱」、「鎮瀾宮 X 天后好兄弟金紙祭拜組」、「補財庫金紙祭拜組」等可選購。