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台南購物節起跑 先端出兩輛百萬油電車、陸海空好禮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影
2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影

2021台南購物節消費金額超過120億元，送出兩棟房子，今年的購物節今天開跑，市府宣布將送出兩輛百萬級油電混合休旅車等豐富大獎，並首度推出「舊會員回娘家」活動，8月31日上網登錄發票成功，就可獲得百元購物金，還可參加抽SWITCH大獎機會。經發局表示，已連續兩年送房子，今年若達一定消費金額，也會送房子。

副市長趙卿惠表示，市長黃偉哲上任後，台南購物節累積消費金額年年突破，從12年前40多億到去年突破124億，也因為所有的商圈、旅宿業者以及贊助單位的參與、議員的支持，才能創下傲人成績。

她表示，這次購物節活動共5個月，獎項豐富，包括2輛TOYOTA百萬級油電混合休旅車，還有電動機車、機票、手機與實用性極高的家電好禮，歡迎全國民眾，利用暑假來台南購物消費及登錄發票。

經發局長陳凱凌說，今年規畫了線下18大系列活動，線上6大促銷方案。線下實體活動，從暑假期間強勢開跑，包含台南觀光工廠與商圈共同推出五大趣味遊程，15日海安商圈餐酒節首發起跑，之後每個月，都有豐富有趣的商圈活動。暑假期間有主打挖文蛤體驗，以及限量百桌七股七寶宴的「台南七股海鮮節」；讓人嘗到甜頭，甜進心坎裡的「新營甜蜜節」，吸引民眾暑假來台南嗨玩一夏。

購物節搭配暑期專檔獨家推出「陸、海、空」好禮，獎項包含外型輕巧可愛，廣受年輕人喜愛又兼顧節能環保的智慧電車，還有適合呼朋引伴出海同遊的安平亞果遊艇碼頭遊程券，與疫後瘋出國東南亞來回機票。

為了搶攻暑假旅遊商機，南市府也推出「電子化台南好康券」，活動期間只要前來台南住宿，可享受許多食衣住行的好康，今年也特別整合市內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者共同參與。

台南購物節也特別加碼，8月起周周抽出2千元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嘗台南在地美食、振興餐飲經濟。活動期間在台南市商店消費，憑單筆消費滿100元發票，或於台南好物與台南便利送網路平台消費滿100元，就可獲得一組序號，憑發票或序號可至2022台南購物節活動官網登錄抽獎。9月起將每月舉辦好禮月月抽，請民眾把握購物節期間上網發票登錄，將大獎好禮帶回家。

2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影
2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影
2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影
2022台南購物節今天開跑，除了有「陸、海、空」好禮，還有兩輛百萬油電混合休旅車。記者鄭惠仁／攝影

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