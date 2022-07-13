文華Café回歸！吃得到雅閣星級料理 周末限時登場

台北文華東方酒店5樓的文華Café (Café Un Deux Trois)7月16日起將強勢回歸，由酒店行政副主廚馮俊傑、米其林一星「雅閣」中餐廳主廚張國邦、行政西點主廚趙崇曦大展廚藝，於每周六、日午間全新推出半自助式饗宴，除可點選主廚創意主菜，也能品嘗時令鮮美海鮮吧，還有館內米其林一星「雅閣」中餐廳知名的叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨等佳餚，每位2,080元起。

文華Café於周末全新推出的「周末午間鮮．吃．吧」，同步提供三種價位主菜，包含爐烤雞捲搭羽衣甘藍及牛肝菌醬汁（2,080元），嫩煎智利海鱸魚搭配鮭魚卵及香檳奶油醬（2,480元），以及炙燒日本A3和牛搭松露薯泥及波特酒醬（2,880元），並可無限暢享自助吧台美食。

海鮮吧包含法國新鮮空運進口的現剖吉拉多（Gillardeau）及月光（Fine de Claire）生蠔，還有甘甜肥美的日本帝王蟹、鱈場蟹，以及肉質肥厚鮮美的馬祖淡菜等。自助饗宴也同步呈現「雅閣」中餐廳星級美饌，還有各種開胃佳餚與時蔬沙拉吧，以及當季食材如清蒸東星斑、香煎鮭魚佐西西里醬汁、紅酒燉澳洲和牛頰、焗烤海鮮千層麵等料理。

吸睛指數破表的甜點與水果吧，則由行政西點主廚趙崇曦操刀，囊括香草義式奶酪佐燕窩、抹茶柚子千層派、伯爵茶巧克力塔、覆盆莓紅寶石巧克力瑪德蓮等精品級甜品。