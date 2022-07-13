全家便利商店、芙彤園攜手推「天然香草聯名鮮食」
近年綠色永續意識蓬勃發展，天然少添加及環境友善商品漸受消費者青睞，全家便利商店為持續推出「土地友善」綠色生活提案，即日起再與社會企業「芙彤園」深化合作，聯名推出Let’s Café冰香蘭拿鐵、羅勒海鮮冷義大利麵、百香果卡士達軟歐、薰衣草黑醋栗塔等商品，將嚴選自然農法栽種的天然香草入料，不僅可帶出食材自然風味，也讓口感層次更提升，且擁有Clean Label潔淨標章認證，美味又安心。
全家便利商店、「芙彤園」共推出4款聯名新品，其中Let’s Café新品「冰香蘭拿鐵」，選用有東南亞香料之王的香蘭葉結合拿鐵咖啡，散發獨特甜美的堅果香氣，並增添一股芋香及椰香甜感，售價70元，7月26日前會員嘗鮮價59元；「羅勒海鮮冷義大利麵」以羅勒、九層塔、麝香葡萄白酒醋及芙彤園馬鬱蘭精露等食材製成清爽微酸青醬，尾韻帶有馬鬱蘭清香，售價79元。另外，麵包「百香果卡士達軟歐」使用法國石臼研磨小麥粉帶來咀嚼香氣，內餡使用具有滑順乳酪口感的美國紅人乳酪與百香果製成，並融入芳香萬壽菊精露，讓水果香氣更顯著，售價35元；「薰衣草黑醋栗塔」則運用薰衣草初萃精露製成起司慕斯，加上黑醋栗餡的酸甜清爽，售價45元。
即日起至8月9日購買聯名鮮食新品，即贈芙彤園洗沐用品、精油系列等指定商品79折優惠券，可以優惠價格購買「全家」與芙彤園攜手開發的4款FMC左手香甜橙精油系列洗沐用品，全植物成分調配的天然配方，友善環境與肌膚；會員App「全+1」商城也有販售芙彤園「天然香氛精油洗沐禮盒」。
全家便利商店為響應聯合國永續發展目標SDG12，積極邀請消費者支持責任生產與永續消費，購買本次聯名商品，全家便利商店將捐贈商品銷售額1%（上限20萬元），支持由台灣原住民部落振興文教基金會主辦的「賽德克族永續食農教育計畫」，將於南投仁愛鄉七所賽德克原鄉國民小學，透過體驗友善土地的食農教育、生態廚師、安排部落傳統工藝課程等，幫助學童認識自然環境及原民文化，傳承農業及文化的永續發展精神。
此外，炎夏解熱的冰品、飲品也有新鮮貨，全家便利商店獨家與炎亞綸創立的手搖飲品牌「茶明載波」合作，跨界聯名開發超人氣飲品「絨韻鍋煮風味奶茶」，使用斯里蘭卡高海拔紅茶為基底，搭配上50%的乳含量，調配出滑順豐富口感，售價38元。
初鹿牧場的「煉乳流心鮮奶雪糕」以初鹿鮮奶為主體，一口咬下即爆出甜鹹交織的鹽之花煉乳夾心，售價59元；「初鹿芒果優格冰沙」以愛文芒果搭配初鹿牧場鮮奶優格冰淇淋，「初鹿草莓煉乳冰沙」則是酸甜草莓搭配醇香煉乳，售價皆為79元。受到網友好評的星野系列也再推新品，「焦糖布丁大福」採用軟Q外皮，一口咬下就能同時感受到焦糖奶油餡及香草卡士達布丁餡的雙重口感，此次推出3入小包裝，售價50元，是下午茶甜點必選。
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