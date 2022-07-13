全家便利商店、芙彤園攜手推「天然香草聯名鮮食」

近年綠色永續意識蓬勃發展，天然少添加及環境友善商品漸受消費者青睞，全家便利商店為持續推出「土地友善」綠色生活提案，即日起再與社會企業「芙彤園」深化合作，聯名推出Let’s Café冰香蘭拿鐵、羅勒海鮮冷義大利麵、百香果卡士達軟歐、薰衣草黑醋栗塔等商品，將嚴選自然農法栽種的天然香草入料，不僅可帶出食材自然風味，也讓口感層次更提升，且擁有Clean Label潔淨標章認證，美味又安心。

全家便利商店、「芙彤園」共推出4款聯名新品，其中Let’s Café新品「冰香蘭拿鐵」，選用有東南亞香料之王的香蘭葉結合拿鐵咖啡，散發獨特甜美的堅果香氣，並增添一股芋香及椰香甜感，售價70元，7月26日前會員嘗鮮價59元；「羅勒海鮮冷義大利麵」以羅勒、九層塔、麝香葡萄白酒醋及芙彤園馬鬱蘭精露等食材製成清爽微酸青醬，尾韻帶有馬鬱蘭清香，售價79元。另外，麵包「百香果卡士達軟歐」使用法國石臼研磨小麥粉帶來咀嚼香氣，內餡使用具有滑順乳酪口感的美國紅人乳酪與百香果製成，並融入芳香萬壽菊精露，讓水果香氣更顯著，售價35元；「薰衣草黑醋栗塔」則運用薰衣草初萃精露製成起司慕斯，加上黑醋栗餡的酸甜清爽，售價45元。

即日起至8月9日購買聯名鮮食新品，即贈芙彤園洗沐用品、精油系列等指定商品79折優惠券，可以優惠價格購買「全家」與芙彤園攜手開發的4款FMC左手香甜橙精油系列洗沐用品，全植物成分調配的天然配方，友善環境與肌膚；會員App「全+1」商城也有販售芙彤園「天然香氛精油洗沐禮盒」。

全家便利商店為響應聯合國永續發展目標SDG12，積極邀請消費者支持責任生產與永續消費，購買本次聯名商品，全家便利商店將捐贈商品銷售額1%（上限20萬元），支持由台灣原住民部落振興文教基金會主辦的「賽德克族永續食農教育計畫」，將於南投仁愛鄉七所賽德克原鄉國民小學，透過體驗友善土地的食農教育、生態廚師、安排部落傳統工藝課程等，幫助學童認識自然環境及原民文化，傳承農業及文化的永續發展精神。

此外，炎夏解熱的冰品、飲品也有新鮮貨，全家便利商店獨家與炎亞綸創立的手搖飲品牌「茶明載波」合作，跨界聯名開發超人氣飲品「絨韻鍋煮風味奶茶」，使用斯里蘭卡高海拔紅茶為基底，搭配上50%的乳含量，調配出滑順豐富口感，售價38元。