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比漾廣場「Mia C'bon」新開幕 五大主題區亮點揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
比漾廣場Mia C'bon全新開幕。圖／比漾廣場提供
比漾廣場Mia C'bon全新開幕。圖／比漾廣場提供

比漾廣場B2超市7月進行改裝，原本JASONS升級為家樂福旗下頂級超市品牌「Mia C'bon」全新開幕，Mia C'bon七月起也在多家百貨據點見客，除了台北美麗華、台南南紡、高雄夢時代，台北京站店也將於7月14日嶄新開幕。

Mia C'bon比漾廣場店規畫生鮮蔬果、鮮肉海產、進口食品、世界名酒、Mia C'bon Café五大區域。「生鮮蔬果區」引進國內外新鮮蔬食，產地直送各式天然物產，並與小農合作，推廣在地農業。「鮮肉海產區」嚴選來自澳洲、日本高等級和牛肉及各地優質肉品，並提供代客現煎牛排服務，並與知名水產合作，供應各類豐富海鮮食材。

「進口食品區」搜羅全球逾82個國家共12,000多款經典熱銷的異國風味。「世界名酒區」精選超過50個國家，逾2,000多支不同產區的經典酒款，永和比漾店新增酒區展示柱，提供最新最熱賣的排行商品。

「Mia C'bon Café」結合屏東霧台巴魯那莊園及義大利百年品牌LAVAZZA兩款精品咖啡豆，並選用全台首支獲得動物福利標章的吉蒸牧場透明鮮奶，呈現清爽明亮的咖啡風味。

7月13日至7月26日歐洲展集結英國、義大利、法國、西班牙、德國等地的嚴選好物，並推出法國商品全面9折、歐陸啤酒8折。

7月13日至7月19日單筆消費滿350元，即可以59元加價購買紐西蘭富士蘋果2顆。7月13日至7月26日單筆消費滿350元，即可以99元加價購買MACRO義大利天然海鹽(原價199元)。

「世界名酒區」精選逾2,000多支不同產區的經典酒款。圖／比漾廣場提供
「世界名酒區」精選逾2,000多支不同產區的經典酒款。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon Café嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon Café嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon精選海外多款人氣商品。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon精選海外多款人氣商品。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon蒐羅歐陸各地人氣特色啤酒。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon蒐羅歐陸各地人氣特色啤酒。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon引進國內外生鮮蔬果。圖／比漾廣場提供
Mia C'bon引進國內外生鮮蔬果。圖／比漾廣場提供

義大利 生鮮 法國

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