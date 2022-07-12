北市推35間萬華特色餐飲 吃美食還能抽40萬元美食金

為了振興萬華，台北市商業處推出「逗陣呷艋舺」抽獎活動，推薦35間萬華特色餐飲店家，包含米其林和必比登推薦美食。

台北市副市長黃珊珊今天說，台北市政府去年花了超過一億元改造萬華，萬華已經不是過去大家認為可能髒髒亂亂的地方，歡迎大家到萬華吃美食，她也預告今天的活動是萬華餐飲業的第一波振興，之後還會有第二、第三波。

商業處今年以「美食在台北‧逗陣呷艋舺」為主題，推薦35間萬華特色餐飲店家，並規畫線上人氣店家票選與消費登錄抽獎專區，即日起至8月31日止，前往萬華推薦店家品嘗在地好味道，即可參加總獎項40萬元的線上人氣店家抽獎與消費登錄抽獎活動。

商業處表示，活動分兩部分，一是網路人氣票選，二是消費後登入網址上傳活動期間參與的店家消費發票或收據，即可參加抽獎。35間店家包括兩喜號、老艋舺鹹粥店、冬仙堂、阿義滷肉飯、小王煮瓜等，其中小王煮瓜曾獲得米其林推薦，老山東牛肉家常麵有必比登推薦。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和說，萬華的小吃是最著名的，從最頂級的美食到路邊攤的小吃都有，艋舺很多業者都說今年比去年辛苦，希望能透過這次活動把萬華的好再往外推。

黃珊珊說，萬華是觀光勝地，疫情沒有觀光客後影響很大，業者很辛苦，北市府去年在獲得市長柯文哲的支持下去年花了一億三千多萬把龍山寺周邊的路面做鋪面，還有燈光改造，讓萬華不再是大家過去覺得可能髒髒亂亂的地方。