住宿餐券1折起！夏季旅展優惠懶人包 7/15世貿開跑

疫情趨緩，近年第一檔實體大型旅展「2022台北國際夏季旅展」即將在7月15至18日於世貿一館登場。因逢暑假、即買即用的住宿券與餐券最搶手，下殺1折起；此外，加上政府補助、各家提前於線上旅展搶進市場，讓今年夏季旅展話題提前發酵，還未開展就掀起熱烈討論。

今年夏季旅展計有全台14個縣市政府、交通部觀光局暨13個國家風景區管理處、近200家廠商、600個攤位共同展出，為搶攻疫後旅遊市場商機，主辦單位也大手筆祭出早鳥紅包，7月15日至18日上午10時於世貿一館信義路大廳排隊的前150名民眾都可免費獲得紅包，有機會將晶華酒店栢麗廳午晚餐券帶回家；預約免費入場者，也可在報到處抽總值10萬元的旅遊基金；消費滿額再抽好禮，包括福華四人合菜券、港點粵菜任你選餐券、五星飯店住宿券等大獎。

花蓮縣政府領隊參展的「花蓮形象館」也祭出特斯拉汽車大獎；臺中市政府結合珍珠奶茶造型的彈珠台，歡迎大朋友憶童年、小朋友玩遊戲、搶好禮。「台灣好行」則加碼每日前15名買1送1。

●飯店人氣票券1折起

歷年旅展最受歡迎的人氣展區，莫過星級酒店的住宿券與餐券。圓山大飯店推出空前超值住宿券優惠19折起、餐飲券優惠55折起。福華大飯店經典熱銷秒殺商品「福華連鎖飯店住宿券」折扣最低25折再度現身；「中西全日美食餐券 (餐廳4選1)」旅展特惠價999元。

台北晶華酒店也首次推出兩款獨家商品，包括展場限定100份可暢遊栢麗廳30天的「Buffet Pass」，每日任選一個餐期使用，相當於享用五星級自助餐每餐600元有找；以及可任選栢麗廳假日午晚餐或外帶分享餐的「栢麗廳聯合優惠券」，搭配買10送1活動，折扣達6.6折。另有套房買一晚送一晚住房專案，以及「晶采假期」每房含早餐3,333元起。

台北美福大飯店「彩匯自助餐券」下午茶850元起、下殺7折，另推出可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」2,800元起；15坪寬敞的行政客房住宿券下殺32折。福容大飯店的「福容聯合住宿券」，會員買15送2，平均每張2,559元起。天成飯店集團旗下6館推出聯合住宿券1.2折起，含早餐1,800元、不分平假日皆可入住；旗下餐飲品牌各式餐券5.4折起。

香格里拉冬山河渡假飯店套房與農場各一晚含早餐、門票、體驗旅展價7,999元。馥森里山一日遊五人套票旅展價7,000元，下午茶+DIY 五人套票4,440元，一泊二食雙人住宿券套票五張33,000元。花東縱谷安通溫泉飯店住宿券旅展優惠價2,200元，再送免費玉里車站接駁。

●海外自由行搶開賣

隨著疫情趨穩，振興觀光的55億「悠遊國旅」補助也將在7月15日開跑，加上全球多國邊境鬆綁、航班復飛，旅行社業者紛紛回歸搶進，準備迎接疫後商機。旅展也有由多家旅行社集結而成的「旅遊大聯盟」，除了國旅產品外，也鎖定疫後大家最想去的日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南（峴港）、馬爾地夫等地，提供多樣的行程選擇。

雙向旅行社主打國旅專案，桃園蓮花季1日遊199元，阿里山2日遊299元起，花東3日遊999元起，熱氣球嘉年華4日遊1,999元，環島5日遊4,999元；另可預約海外的土耳其番紅花機＋酒11天49,900元起。易飛網推出澎湖、馬祖最高第2人優惠1,000元（限占床者），金門最高每人優惠300元（限占床者），台灣本島2日遊最低999元起。

雄獅集團除了國內旅遊商品，也提供國外團體旅遊行程及售價，讓有興趣的旅客留下資料搶先卡位；旅展推出「首爾自由行5日」22,499元起，「曼谷自由行」15,913元起，「胡志明市機加酒自由行」10,787元起；若於官網訂房單筆滿2,500元，輸入折扣碼 「COOLHOTEL288」再折288元，滿4,500輸入折扣碼「COOLHOTEL488」再折488元。

山富旅展超人氣合歡山觀星2日指定日期買一送一，夏季澎湖超值3日8,500元起、贈機車72小時，環島漫遊旅行7日第二人現折5,000元；海外特輯包括韓國首爾自由行5日28,900元起、五星九州5日卡位價55,000元起等。

●主題館免費優惠多

交通部航港局結合三大特色船遊系列，提供40組免費船票、40組超優惠船票及15款旅展限定優惠行程。行政院農業委員會漁業署則請來親民料理女王阿芳來直播、AR五感體驗、漁業電商宅急便等有趣活動。

台灣休閒農業發展協會今年以「農遊超市」帶來全台200家農場、600種以上農遊玩法，全館同步推出夏季瘋農場優惠，包括滿千送百最高回饋20%、採果通用券買一送一、250元採果通用券適用63條採果行程、農村廚房買二送二等。

經濟部工業局以「經濟部觀光工廠」意象主題推廣，現場將166家通過經濟部評鑑觀光工廠之樣貌以地圖輸出呈現，並提供觀光工廠DIY體驗活動、觀光工廠轉轉樂、觀光工廠派對及觀光工廠特色商品推廣等，可買可玩。

海峽兩岸旅遊交流協會臺北辦事處以「美麗中華─大運河之旅」為主題，讓民眾逛旅展也能雲遊千里運河，同場加映「水韻江蘇千年運河」攝影展、「冶春淮揚菜」現場料理展示等五感具足的饗宴。

●夏季旅展資訊

時間：111年7月15日(五) ~ 7月18日(一)，每日10:00 ~18:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)，捷運淡水信義線台北101/世貿(一號及五號)出口

門票：全票150元、優惠票100元

官網&免費索票：ste.kje-event.com.tw/

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