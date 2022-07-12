夏季旅展7/15開跑 五星飯店行程買一送一 訂房再抵488

2022台北國際夏季旅展即將在15日至18日在台北世貿一館登場，線上旅展也自即日起開跑，看準疫情趨緩，邊境解封的浪潮，不少旅行社都紛紛推出海外行程供民眾「參考」，甚至還可以留下資料先「卡位」。雄獅旅遊表示，包括日本、韓國、泰國、歐洲、美國、紐澳等國家，皆有不同的特色主題行程，有興趣的旅客留下資料搶先卡位，待開放團體旅遊即可在第一時間收到開賣資訊。

雄獅旅遊表示，隨著國際間的旅遊限制逐漸鬆綁，自由行商品詢問度明顯提升，旅展推出「首爾自由行5日」，每人最低2萬2499元起，報名即贈首爾一日遊，一次玩遍南怡島、小法國村、江村鐵道Railbike、晨靜樹木園；「曼谷自由行」可依照需求任意搭配班機時間及飯店住宿，讓旅客行程安排更彈性，為低價每人1萬5913元起；想體驗有東方巴黎美稱的越南胡志明市，「胡志明市機加酒自由行」每人1萬787元起，深度走訪粉紅教堂、咖啡公寓等特色景點。

長程線則有「荷比法盧德自由行12日」，含稅價每人6萬2499元起，2人成行，每人再贈送歐洲網卡乙張，以及荷比法盧德7日體驗遊程；「土耳其世界遺產、伊斯坦堡、卡帕多其亞雙城自主遊9日」每人5萬9900元起（含稅簽），旅客還可於外站以45美元優惠價格，加購原價450美元的卡帕多其亞精彩3日遊及伊斯坦堡豐富4日遊，下殺1折，內容包含每日特色午餐、行程巴士交通費用、英文導遊及司機服務人員，以及機場至飯店往返接駁。

此外，旅展還搶先推出全包式渡假村集團Club Med「安心訂、全額退」方案，旅客凡於7月31日（含）訂購任一食宿行程，自出發前15至30天，若旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制，或尚未開放旅客以觀光簽入境，將可全額退費並免收取消費，推薦日本北海道Sahoro全包式滑雪假期，5天4夜包含食宿、雪票、團體分級分齡滑雪課程等，每人3萬2500元起（不含機票）；馬爾地夫卡尼島水上屋全包式蜜月假期5天4夜每人5萬2100元起（不含機票），新人只需要提供12個月以內結婚證明，預訂即可免費享有專屬蜜月服務。

因應暑假旅遊旺季，雄獅旅遊也在旅展中祭出國旅團限量買一送一優惠，主打平日出發、入住五星級飯店，包含「北宜蘇澳五星晶華半自由2日」，走訪朝陽步道、粉鳥林秘境，搭配台北晶華酒店住宿，兩人同行價3999元起；「北桃荷花五星君品半自由2日」前往夏季限定的蓮荷園休閒農場，晚上入住台北君品酒店，同樣是兩人同行價3999元起。

雄獅旅遊也針對農遊、森林、離島、鐵道，推出不同主題的國旅商品，推出指定行程再享最高折扣1000元優惠。離島旅遊部分，「金門四人同遊自由趴趴走、湖畔渡假會館3日」每人5499元起，加贈大金門3日機車租借；「馬祖北海坑道藍眼淚、大坵島梅花鹿3日」每人1萬2500元起。

鐵道旅遊除了懷舊復古的藍皮解憂號觀光列車，以及百年經典的阿里山森林鐵路外，「兩鐵旅遊列車」遊程，預計9月9日出發，結合鐵道、鐵馬主打花東3日行程及7日環島遊，每人最低價1萬8900元起，旅展現場報名還可享最高1000元折扣。

此外，旅展推出國內熱門飯店優惠，最受親子歡迎的「嘉義棒棒積木飯店」、「花蓮美侖大飯店」、「台北慕舍酒店」、「高雄義大皇家酒店」、「宜蘭晶泉丰旅」等，全都有優惠。