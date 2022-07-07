影／日本航空辦七夕祈福許願活動 旅客祈求親友健康

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭（Tanabata Matsuri）祈福許願日，日本航空今天（7日）中午在桃園機場第2航廈D7候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，搭機的旅客將願望寫上福籤後再掛上許願竹，所有的許願福籤將送往日本仙台大崎八幡宮奉納；日航工作人員表示，仙台八幡宮是在日本最具歷史性、最悠久也最靈驗的寺廟之一。

日航表示，今天的搭機旅客約120多人，多是商務客及探親旅客，其中有90多人計劃在日本轉機前往美國，期盼藉由活動與旅客交流，同時為國境開放迎接觀光客做好暖身。今天舉行的七夕祈福許願活動，特別安排工作人員穿著傳統的日式浴衣表演日本舞蹈，並協助旅客在許願福籤上寫下自己的願望。

旅客渡邊美優表示，她已經來台灣唸書三年多了，因為疫情的關係已經一年半沒回日本，這次利用暑假回日本探望家人，預計八月底再回台灣，她這次在許願福籤上寫下「希望家人與朋友都能健康過生活」，期盼疫情趕快過去。