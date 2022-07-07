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影／日本航空辦七夕祈福許願活動 旅客祈求親友健康

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，外籍旅客開心與穿著日式浴衣的工作人員合影。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，外籍旅客開心與穿著日式浴衣的工作人員合影。記者黃仲明／攝影

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭（Tanabata Matsuri）祈福許願日，日本航空今天（7日）中午在桃園機場第2航廈D7候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，搭機的旅客將願望寫上福籤後再掛上許願竹，所有的許願福籤將送往日本仙台大崎八幡宮奉納；日航工作人員表示，仙台八幡宮是在日本最具歷史性、最悠久也最靈驗的寺廟之一。

日航表示，今天的搭機旅客約120多人，多是商務客及探親旅客，其中有90多人計劃在日本轉機前往美國，期盼藉由活動與旅客交流，同時為國境開放迎接觀光客做好暖身。今天舉行的七夕祈福許願活動，特別安排工作人員穿著傳統的日式浴衣表演日本舞蹈，並協助旅客在許願福籤上寫下自己的願望。

旅客渡邊美優表示，她已經來台灣唸書三年多了，因為疫情的關係已經一年半沒回日本，這次利用暑假回日本探望家人，預計八月底再回台灣，她這次在許願福籤上寫下「希望家人與朋友都能健康過生活」，期盼疫情趕快過去。

另名將於日本轉機前往美國的陳姓旅客則說，因為疫情的關係已經很久沒見到兒女及孫子，剛好搭機遇上日本航空舉辦的祈福活動，透過許願福籤為家人祈福，希望大家在疫情期間身體健康平平安安。

日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，旅客把寫著願望的許願福籤掛上許願竹。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，旅客把寫著願望的許願福籤掛上許願竹。記者黃仲明／攝影
旅客渡邊美優（右）在許願福籤上寫下「希望家人與朋友都能健康過生活」，期盼疫情趕快過去。記者黃仲明／攝影
旅客渡邊美優（右）在許願福籤上寫下「希望家人與朋友都能健康過生活」，期盼疫情趕快過去。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，日籍旅客完成祈福儀式後，與穿著日式浴衣的工作人員合影。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，日籍旅客完成祈福儀式後，與穿著日式浴衣的工作人員合影。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，協助日籍旅客將寫上願望的福籤掛上許願竹。記者黃仲明／攝影
日本航空7日在桃園機場候機室舉辦七夕祈福許願活動，協助日籍旅客將寫上願望的福籤掛上許願竹。記者黃仲明／攝影

日本 疫情

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