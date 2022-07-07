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影／蠟筆小新30周年 明起台中火車站甜蜜登場
蠟筆小新動畫歡慶30周年！蠟筆小新甜點大作戰最終站移到台中驛鐵道文化園區，融合鐵道及火車元素，再加入台中站特有意象，重金打造「甜點世界大冒險」企劃，小新迷不容錯過的6米糕巧克比精神堡壘、7處打卡甜蜜空間，展期明起至9月25日，甜蜜登場。
今天上午，蠟筆小新「甜點世界大冒險」舉辦開展記者會，4名小小站長活力熱舞並與可愛的蠟筆小新、動感超人互動擊掌，蠟筆小新與動感超人現場演出經典主題曲「我是萬人迷」，帶大家重溫童年回憶。
全園區打造7處30周年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含：高達6米的巧克比精神堡壘、融合台中在地景點(帝國糖廠、台中公園、綠川)的甜蜜空間、經典再現娃娃車區與餅乾區，還有野原一家、動感超人以及春日部防衛隊與你同行，彷彿置身於卡哇伊蠟筆小新的世界。
主辦單位首創甜點列車抽獎活動，民眾有機會把隱藏版「鱷魚阿山小新公仔」帶回家；最終站選址台中火車站，除了數百樣蠟筆小新周邊商品，更有台中限定版的蠟筆小新與鐵道相關商品，值得鐵道迷與小新迷珍藏。
本次展覽推出「拍照打卡任務送」，設計6款蠟筆小新獨家車票書籤，只要在「台中驛鐵道文化園區」的任何一處與小新景點拍照，將照片上傳至FB或IG貼文，並標記地點「蠟筆小新30周年期間限定店-甜點世界大冒險_最終站」及@台中驛鐵道文化園區，即可獲得打卡禮。現場免費入場，平日中午12點至晚間8點、假日中午12點至晚間8點。
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